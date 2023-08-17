Polonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya ve haber ajansı PAP'a göre, söz konusu değişiklik, referandumun cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle aynı gün yapılabilmesini sağlayacak.

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de bugün yapılan oylamada da değişiklik 209'a karşı 234 oyla onaylandı.

Yaklaşan genel seçimlerle ülke çapında bir referandum yapılmasına ilişkin önerge, 14 Ağustos'ta hükümet tarafından Sejm'e sunulmuştu. Bundan sonraki aşamada referandum sorularının Sejm tarafından resmen onaylanması gerekiyor ve bu oylama, 17 Ağustos'ta yapılacak.

Referandumda, halka Avrupa Birliği'nin (AB) göç yasası, emeklilik yaşı, Belarus sınırındaki bariyer ve devlet işletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin 4 sorunun sorulması planlanıyor.

AA