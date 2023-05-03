Bükreş/Varşova/Tel Aviv

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.

Romanya’nın başkenti Bükreş ve Köstence şehrinde, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklama yapan Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, 2014 seçimlerinden bu yana yurt dışındaki vatandaşlara sağlanan bir imkanla oy kullanılabildiğini belirterek, şu anda da seçimlere katılımın yoğun olduğunu ifade etti. Romanya’da 10 bin 500’ü aşkın seçmen olduğu bilgisini paylaşan Büyükelçi Altan, umudunun en yüksek yüzdeyle katılımla vatandaşların demokratik hak ve ödevlerini yerine getirmeleri olduğunu söyledi.

Romanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Bükreş ve Köstence'de 7 Mayıs akşamına kadar oylarını kullanabilecek.

İsrail

Seçmenler, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinde kurulan 2 sandıkta, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçimlerin milletimize demokrasimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün yurt dışındaki seçmenlerimizin Tel Aviv Büyükelçiliğimizdeki ilk oy kullanma günü. Yasal değişikliklerden sonra yurt dışındaki seçmenlerimiz 6. defa sandığa giderek oy kullanıyorlar. Her seçimde sandığa gitme ve oy kullanma oranları artıyor. Bu da tabii ki demokrasimiz için çok umut verici. Ben de az önce oyumu kullandım. Hayırlara vesile olur inşallah." ifadelerini kullandı.

AA