Haber: Mert Osman Erman

Pazartesi gecesi, Güney kasabası Odemira yakınlarında bir yangına müdahale etmek için yaklaşık 800 personel görev aldı ve 1,400'den fazla kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

En az dokuz itfaiyeci yangınları söndürmeye çalışırken yaralandı.

Bu hafta Iber Yarımadası'nın büyük bir bölümünü etkilemesi beklenen 40C (104F) üzerinde sıcaklıklar öngörülüyor.

İspanya'da hafta sonu yüzlerce hektarı kavuran üç büyük yangın kontrol altına alındı, ancak ülkenin büyük bir bölümünde hava durumu uyarıları devam ediyor.

Portekiz'de Pazartesi günü Santarém'da 46.4C (116F) sıcaklık kaydedildi, bu yılın en sıcak günü oldu.

Odemira yakınlarındaki yangın Cumartesi günü başladı ve güçlü rüzgarlarla Portekiz'in ana turizm bölgesi olan Algarve'nin engebeli iç kesimine doğru ilerledi.

Şu ana kadar 6,700 hektar (16,600 dönüm) arazi tahrip edildi, toplamda 19 köy, dört turistik konaklama yeri ve bir kamping alanı tahliye edildi.

Kasabanın belediye başkanı Helder Guerreiro, durumun "kritik, zor ve karmaşık" olduğunu belirtti. Ülkenin ortasında, diğer büyük yangınlar ise Lizbon ile Porto arasındaki A1 otoyolu dahil birçok bölümün kapanmasına neden oldu.

İki bölgedeki yangın söndürme çabalarını desteklemek için on altı su bombalama uçağı görevlendirildi.

Yetkililer, Portekiz genelinde 120'den fazla belediyenin en yüksek oranda orman yangını riski taşıdığını açıkladılar. İspanya'da, Cadiz ve Huelva kıyı şehirlerine yakın bölgelerdeki yangınlar ile kuzey Katalonya bölgesindeki yangınlar Cumartesi ve Pazar günü toplamda 1,000 hektardan (2,470 dönüm) fazla alanı tahrip etti.

Bu haftaki ısı dalgası, Iber Yarımadası'nı bu yaz etkileyen üçüncü dalgayı işaret edecek.

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'ndan Ruben del Campo, bu durumun Kuzey Afrika'dan gelen büyük, kuru havanın neden olduğunu ve Temmuz ayında meydana gelen iki dalgadan "genel olarak daha yoğun, daha yaygın ve biraz daha uzun süreli" olacağını Reuters'a bildirdi.

İklim değişikliği, orman yangınlarını besleyen sıcak, kuru hava riskini artırıyor.

Dünya endüstriyel çağ başladığından bu yana yaklaşık 1.1C kadar ısındı ve hükümetler dünya genelinde emisyonlarda büyük kesintiler yapmazsa sıcaklıklar artmaya devam edecek.