Ankara

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk mutfak kültürünün özel ve önemli bir parçası olan, yabancıların da giderek daha çok ilgi gösterdiği Türk kahvaltısının Portekiz'de tanıtımı yapıldı.

Türk çayı, simit, Ezine peyniri, Kars kaşarı, Ayvalık zeytini, kırma zeytin, peynirli su böreği, açma, poğaça, sucuk, reçel, Türk kahvesi ve lokumunun da yer aldığı zengin bir menü eşliğinde yapılan kahvaltıda, yöresel lezzetler hakkında konuklara bilgi verildi.

Lizbon Büyükelçiliği himayesinde bir süre önce düzenlenen "Türk Mutfak Haftası" ve bugünkü "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerinin, Portekiz'de kordiplomatik, medya ve gastronomi çevrelerinde ilgi görmesiyle ülkede sayıları giderek artan Türk vatandaşlarının arasında da memnuniyet oluştuğu aktarıldı.

AA