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Kötü bir sezon geçiren Chelsea ise 43 puanla 12. sırada kaldı.

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Bu sonuçla, ligde 72 puanla 3. sırada yer alan Manchester United, Premier Lig 'de ilk 4 takım arasında yer almayı garantileyerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Maçın 6. dakikasında Casemiro ve ilk yarının uzatma dakikalarında Anthony Martial ile bulduğu gollerle Manchester United, devreye 2-0 önde girdi.

Old Trafford Stadı'ndaki erteleme maçında Manchester United , Chelsea 'yi konuk etti.

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