İSTANBUL AA- Kutlamalar kapsamında ilk tören Beşiktaş'taki Deniz Müzesi önünde düzenlendi.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar'ın Barbaros Hayrettin Paşa'nın büstüne çelenk bıraktığı törende, Barbaros sancağı silistre eşliğinde göndere toka edildi.

Törende, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da törene kutlama mesajı gönderdi.

Anıt özel defterini imzalayan Tümamiral Oktar, yaptığı konuşmada "Denizlere hakim olan cihana hakim olur." vizyonu kapsamında çalıştıklarını söyledi.

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türk ulusunun menfaatleri doğrultusunda, dünya denizlerinde Türk bayrağını dalgalandırdıklarını dile getiren Oktar, "Bu kutlu günde bizlere daima onurla anacağımız müstesna ve eşsiz zaferi armağan eden kahraman denizcilerimizi, başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

"Türk denizcilik tarihini destanlaştıran ölümsüz bir zafer"

Binbaşı Budem Aravi Köksal da Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının, Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki, asker sayısı ve mühimmat bakımından üstün olan Haçlı donanmasını Preveze'de yenilgiye uğratmasını "Türk denizcilik tarihini destanlaştıran ölümsüz bir zafer" olarak niteledi.

Osmanlı'nın Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz'e hakim olarak Avrupa'ya uzanan deniz ulaştırma yollarını kontrol altına aldığını belirten Köksal, Preveze zaferinin devlette ve toplumda denizcilik bilincinin oluşmasına katkı sağladığını kaydetti.

Köksal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sadece Mavi Vatan'da değil, dünya denizlerinde de sürekli harp gemisi bulunduran, deniz güvenliğine önemli katkılar sağlayan bir konuma ulaştığını vurguladı.

Tören sırasında, Barbaros Hayrettin Paşa ile Osmanlı denizci askerlerini temsil eden dönemin kıyafetlerini giyen askerler de ilgiyle izlendi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akın Gürkan, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ali Rıza Yılmaz da katıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ziyaret edildi

Deniz Müzesi önündeki törenin ardından protokol, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından türbe özel defterini imzalayan Tümamiral Oktar, "Bu gurur dolu zafer 485 sene sonra da Türk denizcilerine ilham kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Gemiler İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yaptı

Tören kapsamında daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yaptı.

Gemiler Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi açıklarından geçerken, Bahriyeliler denizcilik geleneklerine uygun olarak "çimariva" selamında bulundu.

Resmi geçit sırasında gemilere denizaltılar ve savaş uçakları da eşlik etti.

Gemi geçiş ve selamlama töreni, Beşiktaş İskelesi'nde protokolün yanı sıra ellerinde Türk bayrağı bulunan çocuklar ve vatandaşlarca da izlendi.