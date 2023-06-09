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"İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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