İSTANBUL (AA) - PTT Bilgi Teknolojileri AŞ ile Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında iş birliğinin artırılması, son kullanıcıya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği ön protokolü imzalandı.



Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri açıklamasına göre, protokol kapsamında, dünya genelinde 5 ülkede toplamda 19 şehirde hizmet veren mikromobilite şirketi BinBin ile TRota Hizmet Olarak Hareketlilik uygulamasının operatörü PTT Teknoloji arasında çeşitli iş birlikleri geliştirilecek.

Bu kapsamda AUS alanında mevcut uygulamaların entegre edilmesi, AUS ve mobilite alanında ortak AR-GE projeleri gerçekleştirilmesi, hâlihazırda yürütülen projelere ilişkin ortaklıklar kurulması, mevcut AUS ürün ve hizmetlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerde teknik ve idari konularda karşılıklı kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Geliştirilmeye devam eden TRota çok yakında ilk olarak Konya’da faaliyete geçecek ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan toplu taşıma araçlarının yanı sıra diğer ulaşım modlarına da erişim imkânı sunacak.



İş birliği mikromobilite sektörünün büyümesi açısından önemli bir adım olacak



Açıklamada görüşlerine yer verilen BinBin Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Abdik, PTT Teknoloji ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



2019 yılında kurulduklarından bu yana, ülkenin mikromobilite alanında gerçekleşen dönüşüm yolculuğunda aktif bir rol üstlendiklerini belirten Abdik, "Geçen 4 yıl içinde, mikromobilite kültürünü şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Bu deneyime sahip şehirlerin yanı sıra, bu kültürü daha fazla yaygınlaştırabileceğimiz şehirlerde de hizmet ağımızı genişletmeye odaklanıyoruz. PTT Teknoloji ile gerçekleştireceğimiz iş birliğinin ülkemizde mikromobilite sektörünün büyümesi açısından önemli bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdik, imzaladıkları protokol vesilesiyle iş ortaklarının gereksinimlerine ve beklentilerine uygun iş birlikleri kurarak, mikromobilite ekosistemine daha fazla değer katmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Tüm hizmet sağlayıcıların hizmetlerine tek bir uygulama üzerinden erişilebilecek



PTT Teknoloji Genel Müdürü Ali Taşkın ise geliştirme çalışmalarına devam ettikleri TRota MaaS uygulaması ile vatandaşlara uçtan uca bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Taşkın, şehirlerarası toplu taşıma araçları, şehir içi toplu taşıma araçları, paylaşımlı araçlar gibi pek çok ulaşım modunda, TRota’ya entegre olan tüm hizmet sağlayıcıların hizmetlerine tek bir uygulama üzerinden erişilebileceklerini, rota planlama, ödeme ve rezervasyon işlemlerinin tek bir uygulamadan gerçekleştirilebileceğini ve daha verimli bir yolculuk için birden çok ulaşım modunun tek bir uygulama üzerinden kullanılmasına imkan sağlanacağını kaydetti.

Ali Taşkın, "Bu kapsamda, özellikle son kilometrede yani toplu taşıma araçları ile ana arterler üzerinde gerçekleştirilen ulaşımın son noktaya kadarki bölümünde tamamlayıcı rol oynayan mikromobilite araçlarına büyük önem veriyoruz. BinBin ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinin de ülkemizde bütüncül ulaşım anlayışının gelişmesi, mikromobilite ve akıllı ulaşım sektörlerinin büyümesinde önemli bir rol oynacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.