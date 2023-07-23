BURSA- Nilüfer Belediyesi’nin, “Ütopyanın Gerçeğe Bakan Yüzü” mottosuyla Yekhan Pınarlıgil süpervizörlüğünde hazırladığı görsel sanatlar programı, “Böyle Rüyadaymış Gibi” ve “İstikrarlı Hayaller” sergilerinin ardından üçüncü buluşmasını, yine çok özel bir sergiyle yaptı. 2005 yılında Güneş Terkol, Güçlü Öztekin, Mert Öztekin, Emre Akçora ve Oğuz Erdin’in kurucu üyeliğinde hayata geçen İstanbul merkezli bir sanat kolektifi olan HaZaVuZu’nun 18 yıllık çalışmalarından seçkiler, Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde tek bir çatı altında toplandı. Müzik, video, performans ve tasarım çalışmaları yürüten HaZaVuZu’nun, kuruluşundan bu yana farklı disiplinlerde gerçekleştirdiği üretimleri bir araya getiren “Pulla Mars Arasında” isimli sergi, Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde izlenime açıldı.

Retrospektif tarzı sergide, beden, çevre, mekân, mimari, kimlik ve aidiyet kavramları, ilişkisel estetiğin ifade biçimleriyle, buluntu görüntülerden video işlere ve özünü aksiyonun belirlediği duvar resimlerine uzanan bütünsel bir kolaja dönüşüyor.

İlk günden sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşan sergi, izleyenleri hayaller arasında bir yolculuğa çıkararak, sayısız çağrışım, baş döndürücü bir deneyim sundu. Mevcut anlamların ideolojik işlevlerini tersyüz eden sergi, mizah ve oyun dolu tasarımlarıyla da sanatseverlerin dikkatini çekiyor.

Sergi açılışına katılan sanat tutkunları, Yekhan Pınarlıgil’in anlatımıyla çalışmaları ilgiyle izledi. HaZaVuZu üyeleri, sergi açılışının ardından bir de müzik performansı gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi bahçesinde sahneye çıkan Güneş Terkol, Güçlü Öztekin, Mert Öztekin, Emre Akçora ve Oğuz Erdin, “Orada Ordayım, Burada Buradayım” isimli müzik performansıyla da kendine hayran bıraktı.

Pulla Mars Arasında isimli sergi, 2 Ekim tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.

HABER: METE YILMAZ