Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, proje kapsamında toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 ünitenin devreye alınacağı belirtildi.

Putin'in törene video konferans yöntemiyle iştirak edeceği bilgisi verilen açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaatın Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

MOSKOVA AA- Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Akkuyu NGS sahasında ilk nükleer yakıtın teslimi kapsamında düzenlenecek törene katılacağı ifade edildi.

Sudan ordusu, devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in hastanede olduğunu duyurdu

Sudan ordusu, devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in hastanede olduğunu duyurdu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.