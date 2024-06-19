Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Ayrıca, Rusya ve Kuzey Kore hükümetleri arasında sağlık, tıp eğitimi ve bilim alanı ile ilgili ve Tumannaya Nehri'nde sınır otomobil yolu köprüsünün inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, başkent Pyongyang'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, ülkesinin Kuzey Kore ile ilişkilerinin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Ülkelerimiz, işbirliğinin daha da geliştirilmesinden yana. İşbirliğimiz, ekonomi kurumları, parlamentolar, güvenlik güçleri, dış politika kurumları ve kamu kuruluşları düzeyinde ve vatandaşlar arasında sürüyor." dedi.

Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerinin ekonomi ve ticaret alanında da geliştiğini söyleyerek, "İkili ticaret hacmi geçen yıl 9 kat, bu yılın ilk 5 ayında da yüzde 54 arttı." ifadesini kullandı.

Kim ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığına dikkati çekti. Putin, "Bu anlaşmada, uzun vadede Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini derinleştirmek için geniş ölçekli hedefler yer alıyor. Bunlar, siyaset, ticaret, kültür ve insani yardım alanlarının yanı sıra güvenlik alanı için de geçerli." diye konuştu.