CIA Başkanı William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeny Prighozin ile nasıl başa çıkacağını düşünürken zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

Bay Prigozhin, bir ay önce Rusya'da bir isyanı yöneten Wagner paralı asker grubunun başındadır.

Bu isyan, Putin'in kurduğu iktidar sistemine yönelik önemli zayıflıkları ortaya çıkardı, dedi CIA başkanı.

William Burns, Perşembe günü Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada Rusya'nın liderinin hâlâ Bay Prigozhin'e karşı intikam arayabileceğini söyledi.

"Karşımızda çok karmaşık bir dans görüyoruz," dedi CIA başkanı.

Bay Prigozhin'in son zamanlarda Belarus'un başkenti Minsk'te ve Rusya'da olduğunu belirten bir soru üzerine, bu paralı asker grubunun hâlâ Afrika, Libya ve Suriye gibi yerlerde Rusya'nın liderliği için değeri olduğunu ve bu nedenle Putin'in grubu liderinden ayırmayı deneyeceğini ekledi.

CIA başkanı, Putin'in intikam alma konusunda bekleyebileceğini de söyledi.

Rusya'nın Wagner paralı asker grubu nedir?

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"Putin, genellikle intikamın soğuk servis edilen bir yemek olduğunu düşünen biridir," dedi Bay Burns. "Benim deneyimime göre, Putin intikam konusunda son derece kararlı bir kişi, bu nedenle Prigozhin'in daha fazla intikamdan kaçmasına şaşırırım."

Bu ayın başlarında, ABD Başkanı Joe Biden, Wagner'in liderinin zehirlenme riskiyle karşı karşıya olabileceğini ima etmişti.

"Ben olsaydım ne yediğime dikkat ederdim. Menümde gözüm olurdu," diye şaka yaptı.

CIA başkanı da aynı fikri dile getirerek, "Ben Prigozhin olsaydım, yemek tadımından sorumlu birine güvenirdim," dedi.

CIA'nın söz konusu isyandan önceden haberdar olduğu doğruladı ve Rusya'nın bir generali olan Sergey Surovikin'in de şu anda "serbest dolaşım özgürlüğü olmadığını" ekledi.

Bay Burns, isyanın, Putin'in 23 yıllık iktidarı süresince karşılaştığı en doğrudan saldırı olduğunu ve Wagner'in liderinin Kremlin'in Ukrayna'daki savaşı için öne sürdüğü gerekçeleri doğrudan meydan okuduğunu söyledi.

Wagner grubunun lideri, bu savaşın yalanlar üzerine kurulduğunu ifade etmişti.

CIA başkanına göre, en dikkat çekici olan şey, Rusya'nın liderinin bir zamanlar aşçısı olan bir adamla anlaşma yapmak zorunda hissetmesiydi.

Bay Prigozhin, önce Putin ve askeriye için yemek hizmetleri sunarak tanındı ve daha sonra Wagner grubunu kurduğu için genellikle "Putin'in aşçısı" olarak anılır.

Putin, Rusya'da düzenin hakimi olarak bir imaj sergiledi, bu nedenle isyanın yaşandığı 36 saat, ülkedeki birçok kişinin "imparatorun giysileri olmadığından mı yoksa giyinmesi neden bu kadar uzun sürüyor" sorusuyla kalmış olabilir, dedi Bay Burns.

Rusya'nın ileri harekatının "zor bir mücadele" olduğunu belirten CIA başkanına göre, saldırganlık savunmadan daha zordur ve Rusların hazırlanmak için ayları vardı.

Bay Burns, "Zaman alacak ve ilerleme kaydetmek kolay olmayacak. Ancak yine de iyimserim," dedi.

Ayrıca, Rusya'nın Karadeniz'de gemilere saldırı düzenleyerek bunu Ukraynalılara yıkmayı düşünebileceği yönünde işaretler olduğunu da söyledi.

HABER:MERT OSMAN ERMAN