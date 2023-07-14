Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ve 17 Temmuz’da sona erecek tahıl anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, “Eğer bize verilen tüm vaatlerin yerine getirilmezse bu anlaşmada katılımımızı askıya alabiliriz. Ancak bu vaatler yerine getirilirse anlaşmaya yeniden dahil oluruz” dedi.

Putin, konuşmasında Birleşmiş Milletleri (BM) eleştirerek BM'nin şu ana kadar soruna tatmin edici bir çözüm bulamadığını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den anlaşmanın uzatılmasına yönelik teklif içeren herhangi bir mektup almadığını da aktardı.

Açıklamasının devamında tahıl anlaşmasındaki şartların uygulanmadığına işaret ederek “Birleşmiş Milletler ile yapılan bu anlaşmada Rus çıkarlarının dikkate alınması gereken noktaları vardı. Lojistik, sigorta, ürünlerimizin ödemesiyle ilgili nakit akışı ve diğer birçok nokta. Bunu vurgulamak istiyorum, hiçbir şey yapılmadı. Bu tamamen tek taraflı bir oyun. Ama yetti artık.” dedi.

“Uluslararası arenada gerilim tırmanır”

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği ilgili de açıklama yapan Putin, “Ukrayna'nın NATO üyeliğine gelince, bunun hakkında birçok kez konuştuk Böyle bir başvurunun kabul edilmesi bizim ve Ukrayna’nın güvenliği için tehdit oluşturur. Neticede özel askeri harekâtın nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik tehdidinin bulunmasıdır. Bunun Ukrayna'nın güvenliğini artırmayacağından, dünyayı daha kırılgan hale getireceğinden ve uluslararası arenada gerilimi tırmandıracağından eminim" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan silah desteklerini eleştiren Putin, “Dün akşam itibariyle, yalnızca 4 Temmuz'dan bu yana 311 tank imha ettik ve bunların önemli bir kısmı, sanırım en azından üçte biri, Leopar tankları da dahil olmak üzere Batı yapımı.” diye konuştu.

HABER:DUHA SENA OSKAY