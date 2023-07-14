Radisson Otel Grubu, kilometre taşı niteliğindeki açılışlar ve anlaşmalarla 2023'ün ilk yarısında APAC ve EMEA bölgelerinde stratejik büyüme kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, stratejik coğrafi genişleme çalışmalarına 2023'ün ilk yarısında büyüme ve genişleme planını uygulayarak devam etti.

Otel sahiplerine ve misafirlere sanatı bir yaşam tarzı deneyimiyle harmanlayan bir değer önermesi sunan art'otel markasının da dahil olduğu yeni bir marka mimarisine odaklanan Grup, yılın başından bugüne, APAC ve EMEA bölgelerinde 100'ün üzerinde otel açılışına ve anlaşmasına imza attı.

EMEA genelinde, 2023'ün ilk yarısında Yunanistan, Almanya, İngiltere, İtalya, İsviçre, Fransa, Suudi Arabistan ve Nijerya gibi önemli ülkelerde farklı markalarla yapılan anlaşmalar ve açılışlarla 8 binden fazla yeni odaya ulaşıldı.

Yapılan önemli anlaşmalar ve açılışlar arasında Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan açılışı Radisson Blu Hotel, Rome EUR ve Radisson Blu Hotel, Abuja CBD anlaşmalarının yanı sıra Radisson RED Edinburgh Airport anlaşması, Zürih'te 430 odayla Zürih metropol bölgesindeki en büyük otel olan Radisson’a ait uzun süreli konaklama tesisinin açılışı, Ferrara’daki yeni Radisson otelinin açılışı ve 2024'ün ilk çeyreğinde açılması planlanan Kıbrıs’taki Radisson Residences Limassol ve Türkiye'deki Radisson Hotel Mersin anlaşmaları yer alıyor.

APAC bölgesinde, Radisson Otel Grubu, portföyüne 60'ın üzerinde otel ekleyerek Vietnam, Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin'de 8 binin üzerinde yeni odaya ulaştı. Tayland'da, Grup son 12 ayda bin 300'den fazla odaya sahip yedi yeni otelle anlaşma yaparak portföyünü iki katın üzerinde büyüttü.

Önemli anlaşmalar ve açılışlar arasında 2024'te açılmasının ardından Grubun Tayland'daki başlıca Radisson oteli olacak olan Radisson Hotel Ploenchit Bangkok, Phuket'teki yeni Radisson RED oteli, Radisson Resort & Spa in Hua Hin, Radisson Resort & Suites Phuket ve Bangkok'taki yeni anlaşmayla lansmanı yapılacak olan Park Inn by Radisson markası yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Küresel Geliştirme Başkanı Elie Younes şunları kaydetti:

'Otel sahiplerimizin yüzde 65'inin markamıza ait birden fazla oteli var ve bu iş ortaklarımızın güveni, markalarımızın uygunluğu ve çalışanlarımızın hizmet kalitesi sayesindedir. Yılın ikinci yarısının da heyecanlı geçmesini umuyor ve herkese dinlendikleri bir yaz tatili diliyorum.'

AA