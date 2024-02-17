Bir anda ülke gündemini işgal edişiyle tanındı.

İlk gündem oluşu o zamanlardı.

Veli olan adamı "deli" diye içeriye tıkmak istiyordu sistem.

Ya demir parmaklıkların soğuğu ya da deli ünvanı ile tımarhane...

Başka bir alternatif bırakılmamıştı bu adama.

Çünkü sistemin "öcü" ilan ettiği gariplerden biriydi.

Her geçen gün kitlesi artıyordu.

Videoları yüzbinlerce kez tıklanıyordu.

Ne menzilin Gavs'ı böyle etkiliydi, ne Mahmutçu ekibin Cübbeli Hoca'sı...

Onları etkisizleştiren, Ramazan Hoca'nın ise etkisini arttıran şey ne idi?

Zengin değildi...

Lüks bir yaşamı yoktu...

Garip geldi, garip gitmeye niyetliydi...

Dini ticarete dökmüyordu...

Helalinden kazanıp yemenin, tevazu ile yaşamanın gayretindeydi...

Ne koruma ordusu vardı, ne bindiği bir arabası...

Kendisini bu kadar zirve noktaya taşıyan şey neydi?

Kendisi ile ilgili paylaşım yapmayan kalmadı bu ülkede.

Herkesin sevdiği adam oldu.

Ekmek parası için beden gücü ile çalışıyordu. Birçok kişi sosyal medyada fenomen olup para kazanma peşindeyken o öyle bir geliri kendisi için doğru olarak kabul etmemişti.

Üzerine doğru düzgün kıyafet dahi bulamayan bir insan vicdanlarda kabul edildi ve meşhur oldu.

Binlerce insan onu dinledi. Bunun sebebi samimiyeti ve karşılıksız hizmet anlayışıydı.

Allah Rahmet Eylesin...

Bazı tarikatçı barikatlar halâ Ramazan Hoca'nın arkasından saldırıya devam ediyorlar ve her mecrada "O bir hoca değildi" tarzında propaganda yapmaya çalışıyorlar!

Çünkü sömürülerine çomak sokan, bunlar "batıldır" diye bağıran bir adamdı!

Peki Ramazan niçin Hoca değil?

Göbeğine kadar sakal bırakıp millete el ayak öptürmediği için mi?

Geçimini kendi eliyle kazandığı helal kazançtan sağlayıp sizin gibi din tüccarlığı yapmadığı için mi?

Yanmaz kefenler ,sümüklü şerifler, kıl, tüy ticareti yapmadığı için mi ?

Gavs diye, şeyh diye putlastırdığınız kullara kulluk etmediği için mi ?

Düzenin, rejimin yalakası olup onların bütün küfür ve şirklerine sizin gibi sessiz kalmadı diye mi ?

Ramazan en alânızdan daha Hoca idi.

Tek bir derdi vardı o da Allah'a davet eden bir kul, bir davetçi ve gereği gibi müslüman olmak.

Sizler gibi kula kulluğa çağırıp "İslam ve Müslüman" gibi geniş ve yeterli bir payeden ziyade cemaatine tarikatına efendisine cağırmadığı için mi?

"Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm, yalnızca Allah'ındır. O, kendisi'nden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanların çoğu bilmezler." Yusuf 40

Selam ve dua ile...