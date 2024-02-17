HAYAT HİKAYESİ YILMAZ ERDOĞAN’A EMANET

İnci Taneleri dizisi seyirciyi ekrana kitlemeye reytinglerde ise her hafta zirveye oynamaya devam ederken şimdi de 20 yıl önce vizyona giren Gönül Yarası filmi ile benzerlik taşıdığı yolundaki bir iddia ortaya atıldı.

Bu iddia sosyal medyada çok ses getirdi. Kimileri benzerlik var derken bazıları ise İnci Taneleri başlı başına eğiten öğreten bir dizi dedi.

İnci Taneleri dizisi hakkında bir yorumda Türk pop müziğinin efsanesi Deniz Seki’den geldi.

Deniz Seki dizi hakkında “Bu kadar dizi kirliliği içinde İnci Taneleri kadar güzel inci gibi dizilmiş bir dizi daha yoktur. Bu dizinin arkasındayım .Bir gün hayat hikayemi yazmaya karar verirsem benim hayatımı yazacak tek bir kişi var o da Yılmaz Erdoğan’dır. Bu dizi aslında çok şey öğretiyor özellikle de edebiyatı sevdiriyor imla hatalarına dikkat çekiyor aslında izletirken bilinçaltına da eğitici öğretici mesajlar gönderiyor ve bunların hepsini kıvrak zekası sağlam kalemi ile Yılmaz Erdoğan yapıyor. Diziyi ilmek ilmek işlemiş Yılmaz Erdoğan ve tüm oyuncularda mükemmel” dedi.

CANDAN ERÇETİN’İN ŞIKLIĞI!

Geçtiğimiz hafta sonunda Girne Elexus Hotel’de konser veren Candan Erçetin sahnede şarkılarının yanı sıra şıklığı ile de göz dolduruyor.

İki kostüm giyen Erçetin şarkısını çıplak ayak söyledi.

En sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı sahnedeki performansını giydiği şık kıyafetlerle sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Sanatçı dinlemeye gelen konuklar arasında Merve Özbey ve eşi Kerem Koçak ile Erçetin in şarkılarına eşlik ettiler.

Merve Özbey Sevgililer günü 14 Şubat da sahnede olacağı için öncesinde eşi ile Candan Erçetin dinlemeye gelmek için Kıbrıs Girne ye geldiklerini söylediler.

FİLM TADINDA KLİP!

Yayınlamış olduğu projelerle son günlerde adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı ''Elvan Elvan''; kıymetli müzik arşivine bir yenisini daha ekleyerek yeni şarkısı ''Lacivert Akşamlar''ı dinleyicisiyle buluşturdu.

Kendine özgü duruşuyla ve tarzıyla uzun süredir kendi şarkılarını yazıp seslendiren sanatçının, yeni şarkısının da sözü & müziği kendisine ait. Müzik direktörlüğünü Hakan Güngör'ün üstlendiği şarkının aşk dolu alt yapısı ise Faruk Paker imzası taşıyor.

''Lacivert Akşamlar''ın sevgililer gününe yakışır, film tadında, sürükleyici klibini ise başarılı yönetmen Efe Cansoy çekti. Klip; İstanbul'da kalabalık bir cast ve profesyonel dansçılar eşliğinde 1 günde tamamlandı.

''Elvan Elvan''ın yeni projesi ''Lacivert Akşamlar'' Samuray Müzik etiketiyle ve Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm müzik platformlarında ve klibi Müzik Play YouTube kanalında yayında!..

“KIZLAR OKUSUN DİYE” BULUŞTULAR

Banu Noyan Organizasyonuyla gerçekleştirilen4. Open Stage Awards, bu yıl TAMEV öncülüğünde başlatılan “Kızlar Okusun Diye” kampanyası için sektörlerinin zirvedeki isimlerini buluşturdu.

Binbirdirek Sarnıcı’nda moda, iş ve medya dünyasının zirvesindeki isimleri Öykü Serter’in sunduğu, Cenk Yüksel’in kırmızı halı sunuculuğunu yaptığı Open StageAwards’ta bir araya geldi.

Open Stage Awards törenine efsane modacı Cemil İpekçi’nin Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabından esinlenerek 100. yıla özel hazırladığı özel tasarımları damgasını vurdu.

Defilede, ünlü sanatçı Nükhet Duru ilk kez mankenlik yaparken ünlü top model Çağla Şıkel’de finalde çok özel bir tasarımla yürüdü ve herkesi ayakta alkışlattı.

EVLERE MUKADDER DÜŞTÜ!

Kanal7 ‘nin yeni dizisi Gelin geçtiğimiz Pazar günü ilk bölümü ile ekrana geldi.

Dizide usta oyuncu Betigül Ceylan’ın oynadığı “ Mukadder” kaynana rolü daha ile bölümden izleyenlerin hedefi oldu.

Erkek torun istediği için gelinlerinin üstünde baskı kuran oğlunu parmağının ucunda oynatan amacına ulaşmak için gözünü kırpmadan hele türlü kötülüğü yapmaya hazır olan “Mukadder” kaynana izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

ŞİMDİ 90’LARA ÖDÜL

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “5.Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” geçtiğimiz hafta düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Arşivcilik, radyo programcılığı, Şimdi 90’lar projesiyle onur ödülüne layık görülen Hakan Eren, ödülünü Şimdi 90'lar projesiyle ödül alan Metin Özülkü ile paylaştı. Başarılı radyo ve radyocuların ödüllendirildiği gecede ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in elinden alan Eren ve Özülkü: “Birlikte başarılı konserlere imza attığımız Şimdi 90'lar projesiyle ödül almaktan mutluyuz. Ödüllerimizi, sahnelerimizi paylaştığımız ve radyo programlarımıza konuk olan tüm sanatçı dostlarımız adına aldık” dediler.