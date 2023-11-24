Haber: Mert Osman Erman

BBC tarafından görülen bir dava dosyasına göre, davacı, saldırının rapçiyle bir randevu sırasında gerçekleştiğini söylüyor.

Bay Combs, R&B şarkıcısı ve eski partneri Casandra "Cassie" Ventura tarafından getirilen bir cinsel saldırı davasını yakın zamanda çözdü.

Rapçi adına konuşan bir temsilci, son iddiaları "uydurma ve inandırıcı olmayan" olarak nitelendirdi.

"Bu sadece bir para tuzağı ve başka bir şey değil," dedi sözcü Perşembe günü BBC'ye gönderilen bir açıklamada.

Davada, davacı Joi Dickerson-Neal, Mr Combs'u, sahne adı Puff Daddy ve P Diddy olan, tanıdıkları aracılığıyla tanıdığını söylüyor. Ayrıca onun müzik videolarından birinde görünmüştü.

Dava dosyasına göre, 3 Ocak 1991'de, "gönülsüzce" rapçiyle bir Harlem restoranında buluşmayı kabul etti ve o sırada ona "şehirde birkaç şeyle ilgilendiği sırada yanında kalmasını" önerdi.

Söz konusu davaya göre, bu süre zarfında rapçi tarafından uyuşturulan Dickerson-Neal, "bağımsız olarak ayakta duramayacak veya yürüyemeyecek bir fiziksel durumda" oldu.

Daha sonra onu kaldığı yere götürdü, burada kendisine cinsel saldırıda bulundu, diyor dava.

Davada, iddia edilen saldırının ardından hayatının "dibe vurduğu" ve zihinsel sağlık sorunları yaşadığı ve kısa süre sonra üniversiteden ayrıldığı belirtiliyor.

Hukuki işlem, 24 Kasım'da sona eren New York Erişkin Hayatta Kalanlar Yasası'nın - iddialı cinsel suç mağdurlarına zamanaşımından sonra dava açma hakkı tanıyan - saatler kala geldi.

"Dördüncü bölge mahkemelerinden adalet aramak için mahkemelere başvurabilir. Bizim müvekkil, Combs'un ona yıllar önce verdiği zararın devam eden etkisinden kaçamadı," dedi davacının avukatlarından Jonathan Goldhirsch bir açıklamada.

Bay Combs adına bir temsilci, "Bu son dakika dava dosyası, iyi niyetli bir yasının nasıl tersine döndüğünün bir örneğidir. Bayan Dickerson'ın 32 yıllık hikayesi uydurma ve inandırıcı değildir" dedi.

Bu ay içinde Bay Combs'a karşı getirilen ikinci cinsel saldırı davası.

Ventura, müzik mogulünün 19 yaşında olduğu ve o 37 yaşındayken başladığı 10 yıl boyunca ona tecavüz ettiğini ve dövdüğünü iddia ettiği federal bir dava açtı. İki taraf, davanın açılmasından bir gün sonra bir anlaşmaya vardı.

Bay Combs, Bayan Ventura'nın iddialarını reddetti ve avukatı, anlaşmaya varma kararının suçlu olduğu anlamına gelmediğini söyledi.