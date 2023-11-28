Haber: Mert Osman Erman

Özellikle genç kadınlara, eğer birisi böyle bir materyal ile kendilerine zulmetmişse ses çıkarmaları konusunda çağrıda bulundu.

Mandanna, derin sahte bir video hakkında sosyal medyada viral olan videonun ardından haftalar sonra bu mesajı paylaştı.

Yıldızın yüzü, bir Britanyalı-Hint kadının Instagram'da paylaştığı bir videoya morfolanmıştı.

O zamanlar olayı "son derece korkunç" olarak tanımlamıştı.

Aktris, pazartesi günü, film endüstrisi meslektaşlarının desteğinin, böyle videoların paylaşımının normalleştirilmemesi gerektiğini fark etmesine neden olduğunu söyledi.

"Bu [destek], beni güvende ve emniyette hissettirdi," dedi medyaya pazartesi günü.

"Bu yüzden tüm kızlara şunu söylemek istiyorum ki bu normal değil. Bir şey sizi etkiliyorsa, sessiz kalmak zorunda değilsiniz."

Deepfake'in sosyal medyada viral olmasından hemen sonra Mandanna, X (önceki adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Eğer bu bana okuldayken veya üniversitedeyken olsaydı, bununla nasıl baş edebileceğimi gerçekten hayal edemem," yazdı.

Oyuncu, ailesi ve arkadaşlarının desteği için minnettar olduğunu belirtti ve "daha fazla kişi bu kimlik hırsızlığından etkilenmeden önce" konunun aciliyetle ele alınmasını istedi.

Hindistan'ın Bilgi Teknolojisi Bakanı Ashwini Vaishnaw, bu tür deepfake videolarını bir "demokrasiye yeni bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Geçen hafta Vaishnaw, sosyal medya platformları ve yapay zeka şirketleriyle bir toplantı düzenledi ve federal hükümetin yakında deepfake'leri ele almak için "net, uygulanabilir bir plan" sunacağını söyledi.

Aktris, Hintçe, Telugu ve Kannada dillerinde birçok projede yer aldı ve rolleri için bir dizi ödül kazandı.

Oyuncu, 1 Aralık'ta gösterime girecek olan Bollywood filmi "Animal"da aktör Ranbir Kapoor ile birlikte görülecek.