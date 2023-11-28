Haber: Mert Osman Erman

Çocuklar, öğretmeni, bir Çeçen mülteci olan katiline iftira atmaktan ve okuldaki Paty'yi işaret etmekten suçlanıyorlar.

2020 yılındaki cinayette 13 ila 15 yaş arasındaydılar ve duruşma kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor.

Yerel medya, şüphelilerin, 2.5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya oldukları bildirilen mahkemeye pazartesi günü kimliklerini gizlediklerini bildiriyor.

Bay Paty, Muhammed peygamberinin karikatürlerini özgürlük dersinde öğrencilere gösterdikten sonra, 16 Ekim 2020'de bıçaklanarak başı kesilmişti.

En genç şüpheli, cinayet anında 13 yaşındaydı. Bay Paty'nin öldürülmesinden dokuz gün önce -olayla ilgisi olmayan nedenlerle- okuldan uzaklaştırıldı.

AFP haber ajansına göre, siyah bir kuşak montun hoodsu içinde başını tamamen gizleyerek mahkemeye geldi.

İddiaya göre, babasına, Bay Paty ile Müslüman öğrencilere sınıftan ayrılmalarını istediği iddiası üzerine başka bir ders için cezalandırıldığını yalan söylemiş.

Aslında söz konusu dersten uzaktaydı. Yine de babası, Bay Paty'nin kovulmasını talep eden sosyal medya videoları yayınladı.

Savcılar, bu videoların Çeçen Abdoullakh Anzorov'u, cinayeti işlemek üzere Paris'e yakın Conflans-Sainte-Honorine'e 80 km (50 mil) seyahat etmeye teşvik ettiğine inanıyor.

Anzorov, olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldü.

Davadaki diğer beş şüpheli, Anzorov'un Paty'yi tanımasına yardım etmekle suçlanıyor ve buna karşılık olarak 300 Euro (260 £) ödeme almakla suçlanıyor. Bir tanesi, Anzorov'un ona Paty'nin Muhammed peygamberinin karikatürlerini göstermesinden özür dilemesini filme almak istediğini söyledi.

Bir sonraki yıl, cinayetin suç ortaklığı ile suçlanan sekiz yetişkin için ikinci bir duruşma başlayacak. Bu kişiler arasında mahkemede yargılanan 13 yaşındaki kızın babası Brahim Chnina da bulunuyor.

Savcılar, Anzorov'un iki arkadaşını "terörist bir cinayet suç ortaklığı" ile suçluyor, davada en ciddi suç. Bir kişi Anzorov'a silah almak için eşlik etmekle suçlanırken, diğeri cinayet günü onu öğretmen Paty'nin çalıştığı okula götürmekle suçlanıyor.