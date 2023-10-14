Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

UNICEF: Nijerya'da 7,6 milyon kız çocuğu eğitimden mahrum

UNICEF: Nijerya'da 7,6 milyon kız çocuğu eğitimden mahrum

Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameraman ının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Reuters , X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.