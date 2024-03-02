Haber: Damla Oya Erman

Ridley Scott'un yönettiği, 157 dakikalık epik Napolyon filmi artık sonunda Apple TV Plus platformunda yayında. İki buçuk saatlik film, Joaquin Phoenix'in Napolyon'u olarak izleyici karşısına çıkıyor ve onun Büyük Adam olarak yükselişini, büyük bir general ve biraz tuhaf bir adam olma yolculuğunu anlatıyor.

Özellikle, film, kaba tırmanışının onu Fransa (ve ötesine) hakim kılarken, sürekli olarak eşi Joséphine de Beauharnais (Vanessa Kirby) tarafından geri çevrilmesiyle ilgileniyor. Her zaman sakin değil, ancak Polygon'dan Joshua Rivera'nın incelemesinde belirttiği gibi, "tarihin en başarılı aldatılanı".

Ancak, iki saat 38 dakika süren Napolyon, hikayesini anlatmak için birçok unsuru dışarıda bırakmak zorunda kalıyor. Neyse ki, yayınlanmadan önce, Scott daha uzun bir kesimin olduğunu ve tercih ettiği yönetmenlik vizyonu olduğunu söyledi. Peki, bu versiyon ne zaman Apple'da izlenebilir hale gelecek? İşte bu karmaşık bir durum.

Scott ilk olarak Eylül ayında, daha uzun bir dört buçuk saatlik kesim olduğunu duyurdu ve bu kesimde Joséphine'in daha fazlasının yer aldığını belirtti.

Ekim ayında ise, Scott Total Film Magazine'e dört buçuk saatlik kesimin şu anda üretimde olduğunu söyleyerek, "Bu sabah dört saat on dakika idi" dedi. Scott ayrıca dergiye, "Ve işte ne olacak, önce Sony ile [sinema kesimi] gösterilecek ve ardından en mükemmel olan şey, [yönetmen kesiminin] akışa geçecek ve dört saat on dakika olacak" şeklinde konuştu. Ancak, Apple bu konuda hiçbir şey söylemedi ve Polygon'un yorum talebine cevap vermedi.

Kasım ayına gelindiğinde, Scott, Sky News'e verdiği bir röportajda, artık uzatılmış bir kesimin olmadığını açıkladı ve "yönetmen kesiminin" aslında iki buçuk saatlik olanı olduğunu söyledi. "Çünkü öğrendim, yaptığım tüm filmlerden, ayrıca ticari bir yapımcı olarak başlangıç yıllarımdan itibaren - İletişim kuruyor muyum ve istediğimi söylemek için ne kadar sıkı olabilirim?" diye ekledi.

Aralık ayında, yardımcı yazar David Scarpa, IndieWire'a, tiyatrolardaki versiyonun "daha iyi" ve "oldukça özlü bir versiyon" olduğunu ve kesim odasında bırakılanların çoğunlukla kesildiğini söyledi. "Uzun versiyonu gördüm. Birçok film gibi, daha sıkı bir formda daha iyi çalışıyor. Montaj sürecinden çok şey kazandı" dedi Scarpa. Ancak Apple, filmin platforma geleceği konusunda hala sessizliğini koruyor.

Yönetmenin kesiminin var olup olmadığı, yayınlanıp yayınlanmadığı veya Scott tarafından artık desteklenip desteklenmediği konusunda kafa karıştırıcı bir durum var gibi görünebilir. Ancak, Scott'un beklenmedik bir şekilde önemli bir yönetmen kesimi çıkaracak kişi olduğu düşünülüyor. Napolyon'un zaten oldukça uzun bir süresi var, ancak Ridley "Nihai Kesim" Scott'un ekstra bir saat ve yarım saati nasıl değerlendireceğini merak etmemek mümkün değil - eğer istiyorsa, tabii ki. Napolyon şu anda Apple TV Plus'ta yayında.