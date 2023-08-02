İSTANBUL - Binalarının riskli olup olmadığına dair bilgi alarak, güçlendirme ve yenileme işlemlerini yapmak isteyen Ataşehirli vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğun ilgi gösteriyor. Ataşehirli vatandaşların yaptıkları talepler sonrasında ortaya çıkan işlem yoğunluğunun azaltılması ve sürecin hızlandırılması için Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde Risk Değerlendirme Bürosu kuruldu. Bu sayede İBB’nin yaptığı ön inceleme işlemleri, Ataşehir Belediyesi tarafından da yapılarak süreç hızlandırılacak. Vatandaşların İBB’ye yaptıkları başvuruların ardından 10 kata kadar yükseklikteki yapılar yerinde incelenecek. Ağustos ayında uygulanmaya başlanacak ve ücretsiz olacak ön inceleme çalışmaları neticesinde riskli yapılar tespit edilerek karot alınması önerilecek.

Başkan İlgezdi: “İstanbul artık yeniden yapılanmalı”

Yıllardır İstanbul’da meydana gelebilecek deprem riskine vurgu yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, tüm devlet kurumlarının halkla el ele vererek kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ataşehir'in yeniden yapılanması için göreve başladıkları ilk günden itibaren çalıştıklarını dile getiren Başkan İlgezdi, “İstanbul artık yeniden yapılanmalı. Kentsel dönüşümü ne kadar hızlı ve iyi yapabilirsek, evlerimizde o kadar rahat ve huzur içinde uyuruz” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN