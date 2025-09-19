Rize'de hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.
İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Artvin
Artvin'de yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylalarda hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.
Borçka ilçesinde Adagül ve Beyazsu, Ardanuç ilçesinde Bilbilan, Şavşat ilçesinde Sahara ve Arsiyan yaylaları karla kaplandı.
Ardahan
Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde kar yağışının yanı sıra yoğun sis de etkili oldu.