Yılda 1,15 milyon TEU'luk elleçleme kapasitesine sahip Yarımca Limanı'nda, birbirinden farklı ölçeklerdeki özel yüklere yönelik elleçleme hizmeti veriliyor.

Uzak Doğu ülkelerinden gemilerle konteyner içinde gelen SUV otomobiller, yetkin personelce özel ekipmanlar yardımıyla limandaki özel alana alınıyor.

Burada yapılan işlemlerin ardından konteynerlerden çıkarılan arabaların, çekici tırlara yüklenerek alıcılara hızlı ve güvenli ulaşması sağlanıyor.

"Birçok firmanın konteynere talebi var"

Konteyner Yük İstasyonu (Container Freight Station-CFS) ve Depo Operasyon Müdürü Begüm Aydın, limanda gemilerle konteyner içinde gelen arabaların elleçlenmesi için özel bir alan oluşturulduğunu söyledi.

Aydın, bu bölgeye başka hiçbir yükün alınmadığını dile getirerek, "Burada tamamen konteynerden araç boşaltımı sağlanıyor. Limanımızın fiziksel yapısının yeterliliği, bu operasyon için spesifik bir yer ayrılabilecek yapıya sahip olması, bu operasyonu başarılı ve emniyetli bir şekilde yapmamızı sağlıyor." dedi.

İthal araçların Ro-Ro gemileriyle de taşındığına değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Son dönemde Ro-Ro'culukta yoğunluk olduğu için firmalar araç taşımacılığında farklı seçenekler aradı. Konteynerin her zaman için taşımacılıkta güvenli bir kapı olduğu görülüyor çünkü konteynerin içindeki araçlar hava ya da fiziksel dış etkenlerden etkilenmeden varış noktasına kadar gelebiliyor. Bu da bir şekilde multimodal taşımacılığın çok güzel örneklerinden biri oldu. Firmaları da konteynerlere sevk etmiş durumda. Bu anlamda birçok firmanın konteynere talebi var."

Aydın, limanda ayrıca inşaat malzemeleri, trafo, iş makineleri, tekne ve yat ile makine parçaları gibi "ağır ve pahalı" yüklerin dünyanın dört bir yanına gönderiminin de sağlandığını sözlerine ekledi.

"Konteyner içinde yıllık 10 bin araç limana alınıyor"

DP World Yarımca Limanı Müşteri İlişkileri Yöneticisi Beliz Ateş de limanın, akıllı lojistik çözümlerle küresel ticaret akışının kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağladığını kaydetti.

Deniz ve kara terminallerinden denizcilik hizmetlerine, organize sanayi bölgelerinden teknoloji odaklı müşteri çözümlerine kadar entegre tedarik zincirinin her halkasına yönelik kapsamlı bir ürün ve hizmet portföyüne sahip olduklarını anlatan Ateş, "Konteyner içinde yıllık 10 bin araç limana alınıyor. Konteynerle gelen araçların bir kısmı, gümrük süreçlerinin tamamlanması için özel sahaya alınıyor. Gümrük işlemleri tamamlanınca sahadaki araçlar ve konteynerler çıkış için yükleniyor." diye konuştu.

Ateş, limanın özelliklerine değinerek, her talebe cevap verebilecek ayrı sahalara sahip olduğunu dile getirdi.

AA