Haber: Mert Osman Erman

Kadın, Allianz Stadyumu'ndaki gösteri sırasında düştü ve yakındaki bir hastaneye kaldırılarak yapay komaya alındı. Tıbbi yetkililer Salı günü öldüğünü doğruladı.

Britanyalı şarkıcı, Avustralya'daki XXV turunun ilk gecesinde gerçekleşen olaya henüz yorum yapmadı.

Kaza, gösterinin sona erdikten sonra, binlerce seyircinin çıkarken gerçekleşti, bir stadyum sözcüsüne göre.

"Kadın, merdivenleri kullanmak yerine koltuk sıralarının üzerinden geçmeye çalıştı. Dengesini kaybetti ve düştü," dedi sözcü, Sydney Morning Herald'in raporuna göre.

"Bu son derece üzücü bir olay ve düşüncelerimiz ve dileklerimiz o kişi ve ailesiyle bu süreçte."

16 Kasım'da yaklaşık 40.000 hayranın katıldığı gösteriydi. Netflix'te yeni yayımlanan dört bölümlük bir belgeselin konusu olan İngiliz pop yıldızı, önümüzdeki Çarşamba günü Melbourne'de sahne alacak.

Geçen Cuma günü, Rio de Janeiro'daki bir Taylor Swift konserinde 23 yaşındaki bir hayran, sıcak nedeniyle bayılarak öldü. Ana Clara Benevides Machado hastanede kardiyak arrest nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesi, konser organizatörlerinin sıcak hava koşullarına rağmen seyircilere su getirmelerini yasakladığı raporları üzerine cevap aradıklarını söyledi.

Swift, hayranına saygı göstererek, ölümünün kendisini "yıkılmış" ve "mahvolmuş" hissettirdiğini söyledi. Instagram'da şunları yazdı: "O inanılmaz güzeldi ve çok gençti."

Sosyal medyadaki videolar ayrıca Swift'in gösteri sırasında hayranlarına su şişeleri dağıttığını ve güvenliği hayranlara su vermesi için yönlendirdiğini gösteriyor.