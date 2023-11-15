Haber: Damla Oya Erman

Arkeologlar, tintinnabulum olarak bilinen bir Roma fallos rüzgar çanını gün yüzüne çıkardılar. Viminacium, Doğu Sırbistan'daki Kostolac bölgesinde yer alan Moesia Superio Roma eyaletinin başkenti olarak önemli bir tarihî rol oynamıştı. Şehir, MS 1. yüzyılda ilk kez yerleşildi ve Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırını güçlendirmenin yanı sıra ticaret ve iletişim merkezi olarak hizmet verdi.

Yapılan son kazılarda, eski bir binanın kalıntıları arasında yangınla tahrip olmuş bir şekilde bulunan tintinnabulum, Roma dönemine ait ve kötü ruhları uzak tutmak amacıyla kapı girişlerine asılan bir tür rüzgar çanıydı. Bronzdan dökülen bu özel nesne, sihirli bir fallosu, iki bacağı, kanatları ve bir kuyruğu tasvir ediyor.

Romalılar, fallosun eril bir üretici güç temsil ettiğine inanıyorlardı ve bu tür nesnelerin devletin güvenliği ve şans getirdiğine inanılıyordu. Tintinnabulumlar genellikle dükkân ve konut girişlerine, iç avlu veya bahçe etrafındaki sütunlu galerilere asılırdı.

Viminacium, MS 441'de Atilla'nın Hunları tarafından ve MS 582'de Avarlar tarafından iki kez yok edildi. Kazılar, bu antik şehrin tarihî zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.