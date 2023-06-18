Bükreş

Kalyon Holding ile Transgaz arasında doğal gaz boru hattı projesi için imzalar 16 Haziran Cuma günü atıldı.

Proje, Romanya'nın Karadeniz'de bulunan rezervlerindeki gazı, Karadeniz kıyısı ile Podişor arasında inşa edilecek boru hattıyla ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştıracak.

Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över, 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planladıkları projeye ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

“Avrupa’nın enerji güvenliği açısından kritik bir proje”

Projenin, Avrupa’nın enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğunu belirten Över, bu hattın Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya (BRUA) Koridoru'yla birleşeceğini söyledi.

Över, “BRUA Koridoru, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden geçen, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor. Boru hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek.” dedi.

Romanya'nın müşavirlik ve müteahhitlik konusunda Türk firmaları açısından önemli potansiyel taşıdığına dikkati çeken Över, “Amacımız, Karadeniz'de ortaya çıkacak ilave doğal gazı Romanya ve AB ülkelerinin kullanımına sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilirliğe uygun şekilde ulaştırmak. Kalyon Holding olarak bu alanda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi Avrupa'ya taşırken ülkemizin mühendislik gücünü de komşu coğrafyalara ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Över, Türkiye ile Romanya arasındaki ticari iş hacmini artıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, gelecekte de gerek Romanya gerekse diğer ülkelerde Kalyon Holding'in imzasını daha da görünür kılmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Hattan taşınacak gazla Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak”

Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian da Romanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve işbirliğinin yıllar öncesine dayandığını dile getirerek, Romanya'da özellikle altyapı alanında Türkiye'den ihale kazanan çok sayıda firma bulunduğunun altını çizdi.

Sterian, yıllık 12 milyar metreküpü aşan kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gazla Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'inin karşılanacağını söyledi.

Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon avro olan Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı, toplam 308 kilometre uzunluğunda ve 48 ila 40 inçlik boru çapına sahip.

Proje kapsamında ayrıca kullanılacak boruların tedariki, 20 vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları yer alıyor.

Projede yaklaşık bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

16 Haziran'da düzenlenen imza törenine Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Enerji Bakanı Sebastian Burduja, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över ve Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian katıldı.

AA