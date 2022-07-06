Aslan Sayım Soruyor? Kuşum Aydın Cevaplıyor!

Google’a sorduk Kuşum Aydın kimdir?

Google: Şovmen, pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, tv sunucusu. 1 Temmuz 1966, İstanbul doğumlu. Şov dünyasında “Kuşum Aydın” lakabıyla sıkça anılmaktadır. Bu lakabı, 1998 yılında çıkardığı “Mutlu Yıllar Kuşum Aydın” albümünden sonra takıldı. Ailenin tek çocuğu olan Aydın, ilk ve orta öğreniminden sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümünde yüksek öğrenime başladı, daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçti ve diplomasını buradan aldı. Hemen arkasından yönetici olma idealiyle İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesine işletme eğitimi aldı. Bir süre Milano’ya giderek tekstil üzerine staj yaptı. Türkiye’ye döndüğünde kısa bir süre tekstil alanında işletmecilik yaptı. Üniversite yıllarında müzik yaşamına vokalistlik yaparak başlayan Aydın, daha sonra çeşitli kulüplerde sahne almaya başladı. Haldun Dormen´in ‘Çılgınlar’ adlı müzikalinde rol aldı. Bir süre Sezen Aksu´nun vokalistliğini de yapan Aydın, müzik sektöründe adını duyurmaya başladı. Aydın, 90’lı yıllarda Özlem Yıldız ile birlikte televizyonlarda sabah programı olan Sabah Şekerleri‘ni sundu.

İlk albümünü 1995 yılında “Aydın Havası” adıyla piyasaya sürdü. İkinci albümünü 1998 yılında Garo Mafyan’ın prodüktörlüğü ve aranjörlüğünde hazırladığı “Mutlu Yıllar Kuşum” adıyla müzikseverlerin beğenisine sundu. Bu albümdeki “Kuşum” şarkısı ile gündemde uzun süre kalmayı başardı, albüm müzik listelerinde üst sıralarda yer buldu. 2011 yılına kadar 5 albüm daha yapan Aydın, bir müddet müzik piyasasında görülmedi, program sunuculuğu yapmadı. Son dönemde yaptırdığı estetik ameliyatlarla gündeme gelen Aydın, 2015 yılında çıkardığı single ile müzik piyasasına geri döndü. Ayrıca yapacağı bir sabah programıyla televizyon dünyasına yeniden döneceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Hem yakın dostun olan hemde şarkılarını okuduğun ünlü sanatçı Ayla Çelik ile yollarınız nasıl kesişti?

Kuşum Aydın: Yıllar önce ortak arkadaşım vasıtasıyla tanıştık. O günden beri çok iyi dostuz. Tabiki eğitimli bir müzisyen olması bana çok şey kattı. Özellikle son şarkılarımda okuma koçluğumuda yaptığı için daha içime sinen projelerde birlikte yer aldık. Ayla Çelik ile tanıştığım için çok şanslıyım hem arkadaşım hem bir eğitmen müzisyen olarak bana çok şey katıyor.

Müziğe ilgin nasıl başladı? Eğitimini aldığın alan moda sektörüne de yönelsen yine böyle ünlü isimlerden olur muydun sence

Kuşum Aydın: Hangi alanda olursam olayım yine hit olurdum. Çünkü ruhum star her zaman ışık saçmayı severım. Müziğe ilgim küçük yaşlarda başladı. Lise dönemlerinde de müzik yarışmalarında birinci olurdum. Hürriyetin müzik yarışmalarında da yer aldım. Daha sonra sahneler şarkılar albümler ve televizyon programları derken uzun yıllardır sevenlerimleyim. Müziğe ilgim ilk müzikal tiyatrolarla başladı.

Bu yaz Kuşum Aydın şarkıları ile yazı karşılıyoruz sanırım. 3 single hazırlığı birden yaptın. İşin aslı nedir? Bu bir stratejimi ?

Kuşum Aydın: Strateji değil böyle denk geldi. Strateji hiç yapmam hep oluruna bırakırım hayatı ama iyi bir şey mi dersem hayır. Eğer strateji insanı olsaydım herşey çok farlı olabilirdi. Özellikle ekranlarda iken yapsaydım daha büyük kitlelere konserler verme ihtimalim olurdu.

Televizyon ve ekranlar artık bitti. Bir televizyon yüzü olarak bizler seni İnstagram sayfanda keyifle izliyoruz. Devir sosyal medya devri. Peki sence bu durum güzel mi?

Kuşum Aydın: Bence Çok Daha iyi çok daha mutluyum. Yani şöyle söyleyeyim kendi ekranım ve herşeye ben karar veriyorum. Ekranlardayken bu senaryolara ben karar veremiyordum ve sadece programı sunuyordum. Şimdi ise annemle 2 yıldır gğzel giden bir akışımız var. Hem doğal hem gerçek ve özgürce çok mutluyuz. Bizleri izleyen herkese çok teşekkür ederim.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Kuşum Aydın: Eskiden çok hatalar yapardım fakat artık kontrol bende. Yediğimiz kazıklardan dolayı dikkat ediyorum. Otokontrollü olmak çok güzel birşey tabiki her zaman dikkat edemiyoruz ama yaşadığımız tecrübeler bana kontrollü olmayı öğretti diyebilirim

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Kuşum Aydın: Eskiden herkesi affederdim fakat artık kimseyi hiçbir hatayı affetmiyorum. Huzurlu mutlu bir kitlem var ve arkaşlıklarıma dikkat ediyorum. Beni yoran strese sokan kimseyi hayatımda görmek istemiyorum ve bana faydası olsa bile üzüyorsa çıkar arkadaşlığıda yapmıyorum. Belli bir yaştan sonra tecrübelerinle kimsenin stresini çekemiyorsun.

Sektörde artık ünlü isim yerine fenomen adı altında yüzlerce kişi çıkıyor. Sizce bu durum sosyal medya’nın getirdiği kötü bir durum mu? Herkes ünlü olarak kendini lanse ediyor. Ünlü olmak bu kadar kolay mı?

Kuşum Aydın: Aslında çokta kolay olduğunu düşünmüyorum. İşini güzel yapan birçok fenomenler var. Müzik, dans, yemek bu kabiliyetlerini sergileyip popüler olmak milyonlarca kişiye ulaşmak kolay olmasa gerek. Devir değişiyor ve bizde bu devire ayak uydurmak zorundayız.

Yaz sezonunda bodrumda ki yazlığındasın bir yandan sahneler yeni projeler devam ediyor. Bodrumu seviyormusun? Bir gün tamamen yerleşme durumun olabilir mi?

Kuşum Aydın: Bodrumda yaşamak çok güzel çok keyifli temelli yaşamayı düşünüyorum şuan öyle bir planım yok. Kışın evler soğuk oluyor ve yazlık olduğu için ısınması oldukça güç. İleride bakalım karar veririz.

Yeni single çalışmaların için tüyolar istesek kimlerle çalıştın? Sevenleri nasıl şarkılar bekliyor?

Kuşum Aydın: ilk single çalışmamız yaranamıyoz azka müzik etiketiyle çıktı. İkinci şarkımız cover ve çok eğlenceli neşeli bir şarkı onunlada bol bol oynayacağımıza inanıyorum. Üçüncü şarkı ise Aslızen imzalı bir şarkı umarım sevenlerim beğenir. Şarkılarımız hazır her şarkımda Ayla Çelik imzası var müzikal anlamda destekliyor beni. Artık ara vermek istemiyorum şarkılarımla sahnelerimle hep sevenlerimle olacağım. Aslancım röportaj için sana ve ekibine çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığın için. Hepimiz şanslı ve uğurlu senelerde buluşalım inşallah..