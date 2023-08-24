Haber: Mert Osman Erman

Ria Novosti ajansı, bir kaynağa atıfta bulunarak onun görevden alındığını söyledi.

Birkaç ay boyunca General Surovikin, Ukrayna'ya yönelik Rusya'nın tam ölçekli istilasının başında yer aldı, ancak Haziran ayındaki Wagner ayaklanmasından bu yana görülmedi.

Gözlemciler, onun görevden alınmasının başarısız ayaklanmaya dayandığını düşünüyor.

Bir Rus raporu, bir savunma bakanlığı kaynağını atıf yaparak, yeni bir işe transfer nedeniyle görevden alındığını ve şu anda kısa bir tatilde olduğunu söyledi.

Havacılık kuvvetlerinin başkanı olarak rolü, hava kuvvetleri başkanı Gen Viktor Afzalov tarafından devralındı, Ria Novosti ekliyor.

24 Haziran'da Wagner paralı askerlerinin Moskova'ya doğru yürüdüğü saatlerde Gen Surovikin, onlara üsse dönmeleri için çağrı yaptığı bir video görüntüsünde göründü.

Ancak onun sakar performansı daha sonra bir rehine tarzı videosuyla karşılaştırıldı. Generalin, Wagner şefi Yevgeny Prigozhin ile iyi ilişkilere sahip olduğu ve nefretini savunma hiyerarşisindeki diğer figürlere yönlendirdiği biliniyordu.

Haziran ayı ayaklanmasının ardından haftalar boyunca, Rus askeri blogcular tarafından Gen Surovikin'in sorgulama için gözaltına alındığına dair doğrulanmamış raporlar vardı. Ancak yetkililer onun ön soruşturma gözaltı merkezinde tutulduğunu reddetti ve emekli bir general onun sadece "dinleniyor" ve ulaşılamaz olduğunu söyledi.

Sovyetler Birliği'nin 1980'lerdeki Afganistan kampanyasının bir veterani olan 56 yaşındaki General Surovikin'e, Suriye'deki acımasız taktikleri nedeniyle General Armageddon lakabı verildi.

Rus kuvvetlerinin komutanı ve daha sonra hava kuvvetleri olarak, ikinci büyük şehir olan Halep'i büyük ölçüde enkaz haline getirdi ve isyancıların kontrolündeki İdlib vilayetinde sivilleri bombardımana tuttu. O, Rusya'nın hava ve uzay kuvvetlerini yöneten ilk ordu subayıydı ve havacılık alanında deneyimi yoktu.

Büyük terfisi Ekim 2022'de geldi, Rusya kuvvetlerinin Ukrayna'daki tam ölçekli istilasının zayıflamaya başladığı aylarda Ukrayna kuvvetlerinin komutanı olarak atandı.

Onun üç ay süren görevi başarılı değildi. Atandığı gün, Kerç Boğazı üzerindeki köprü saldırıya uğradı ve birkaç hafta sonra Herson şehrinden geri çekilme emri verdi. Üç ay içinde yerini Rusya genelkurmay başkanı Valery Gerasimov'a bırakarak, yardımcılarından biri oldu.

Rusya'nın askeri liderleri, Şubat 2022'de Putin'in birlikleri gönderdiğinden beri pek övünecek bir şeyi olmadı ve en üst düzey komutanların birçoğu farklı görevlere atanmıştır.

Gen Surovikin'in operasyonun başına geçirilmeden önce savaş çabalarını Col-Gen Gennady Zhidko yürütüyordu. Yetkililer, Zhidko'nun "uzun bir hastalık" sonrasında Moskova'da öldüğünü söyledi.