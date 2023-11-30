Haber: Mert Osman Erman

Karar, hiçbir yasal varlık olarak var olmayan bir örgüt olduğu halde, adalet bakanlığının bir önerisi üzerine alındı.

Duruşma kapalı kapılar ardında yapıldı, ancak gazetecilere mahkemenin kararını duymak için izin verildi. Mahkeme, "davalı tarafın" hiç kimsenin bulunmadığını belirtti.

Rusya'nın anayasası üç yıl önce değiştirilerek evliliği bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olarak belirtmek amacıyla değiştirildi. Bu ülkede eşcinsel birliktelikler tanınmıyor.

Karar öncesinde geçen yıl açılan bir eşcinsel olarak out olan St. Petersburg'dan bir belediye meclisi üyesi olan Sergei Troshin'e etkisinin ne olacağını sordum.

"Bence bu, devletin bir LGBT aktivisti olarak gördüğü herkesin 'aşırıcı bir örgüte katılma' nedeniyle uzun bir hapis cezası alabileceği anlamına gelecek," dedi.

"Böyle bir grup organizatörü için hapis cezası daha da uzun olacak. Bu gerçek baskıdır. Rusya'nın LGBT topluluğunda panik var. İnsanlar acilen göç ediyor. Kullandığımız gerçek kelime tahliye. Kendi ülkemizden tahliye olmak zorundayız. Korkunç."

Son yıllarda Rusya'nın LGBT topluluğu otoritelerden artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı. 2013'te, "geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin [minörler arasında] propagandasını" yasaklayan bir yasa kabul edildi.

Geçen yıl, bu kısıtlamalar Rusya'daki tüm yaş gruplarına genişletildi. LGBT kişilere atıfta bulunan kısımlar kitaplardan, filmlerden, reklamlardan ve televizyon şovlarından silindi. Bu ayın başlarında, bir Rus TV kanalı Güney Kore pop videosundaki bir gökkuşağını "eşcinsel propagandası" yasasını ihlal etmekten kaçınmak için renksiz hale getirdi.

Duma'da, Rus parlamentosunun alt kanadında, Birleşik Rusya'nın ünlü homofobik milletvekili Vitaly Milonov, LGBT gruplarına getirilen yasağın "cinsel azınlıklar veya bireylerin özel yaşamlarıyla ilgili olmadığını" söyledi.

"Bu daha çok bu LGBT uluslararası hareketi tarafından ilan edilen politik ajandadan kaynaklanıyor," dedi bana.

"Kendi görevleri, kendi hedefleri var. Bir politik güç, bir politik yapı olarak hareket ediyorlar ve bu yapının hedefleri Rus Anayasasına aykırı."

"Politik bir yapıdan bahsediyorsunuz," diye yanıtladım. "Ancak 'Uluslararası LGBT kamu hareketi' adında bir hareket yok. Var olmayan bir şeyi nasıl yasaklayabilirsiniz?"

"Oh, bu kolay," diye yanıtladı Milonov. "Rusya'da LGBT uluslararası örgütlerinin faaliyetlerini yasaklayabiliriz. Güzel. Onlara ihtiyacımız yok.

Ve bir sonraki adıma şimdiden dört gözle bekliyorum: altı renkli gökkuşağı bayrağını yasaklamak. Bu bayrağa ihtiyacımız yok. Bu, geleneksel aile ile mücadele sembolüdür. Umarım ki hiç kimse Rusya'da bu bayrağı gösteremez."

Vladimir Putin yönetimi altında Kremlin, muhafazakar düşünce ve "geleneksel aile değerleri" etrafında odaklanan bir ideolojiyi benimsemiştir. Otoriteler, LGBT aktivizmini batıya özgü ve Rusya'ya düşman bir şey olarak tasvir eder. LGBT topluluğuna yönelik baskı, Rusya'nın ahlaki yapısını savunmanın bir aracı olarak sunulur.

Ve aynı zamanda potansiyel bir oy kazanıcı mı?

Sergei Troshin'in inancına göre, "[mahkeme duruşması], önümüzdeki Mart ayındaki başkanlık seçimi ile bağlantılı. [Otoriteler] yapay bir düşman yaratıyorlar."

"Onlar 'Batı ile savaşıyoruz' diyorlar. LGBT insanlarla mücadele, bu anti-Batı retoriğiyle uyumlu. Hem Batı'ya hem de LGBT topluluğuna karşı savaş, toplumun muhafazakar, anti-Batı kesimi arasında popüler. Bu konu seçime doğru itilecek."

"Rus yetkililerinin insanların düşünmesini istemediği daha önemli sorunlardan dikkati dağıtmaya çalıştıklarını düşünüyorum," diyor Maxim Goldman. O, transgender ve non-binary bireylere destek sunan bir Rus kuruluşunda çalışıyor.

"Yüksek Mahkeme duruşması hakkında duyduğumuz anda, kuruluşumuzu işleten insanlar ülkeden acilen ayrılmanın gerekliliğini anladılar. Acil durum haline geldi."

Ben Rusya'daki son gününde, kendisini non-binary olarak tanımlayan Maxim ile konuştum. Küçük bir valizini toplamış ve havaalanına gitmeye hazırlanıyordu.

"Kendi ülkem tarafından tamamen reddedilmiş hissediyorum," dedi. "Burada bir demokrasi olmalı. Bizim için bakmaları gerekenleri seçtiğimiz insanlar olmalı.

Ancak tersi oluyor. Bizi cezalandırıyorlar. Bize ayak basıyorlar. Beni zorla dışarı atıyorlar."

Şu anda belediye meclisi üyesi Sergei Troshin kalıyor. Ancak onun da yanılsamaları yok.

"LGBT hakları konusunda geçmişte çok konuştum," diyor bana Sergei. "Bu, benim aleyhime bir suç dosyası başlatmak için yeterli olabilir. Umarım olmaz, ama belki. Ve bu korkunç.

"Rus toplumu korkuyla sarsıldı. Her kelimeyle mayın tarlasını geçiyorsunuz. Bir şey söylersiniz ve sizi beş yıl hapisle karşı karşıya bırakabilir; başka bir şey söylerseniz, sizi 10 veya 15 yıl hapishaneye gönderebilir."