Haber: Damla Oya Erman

Pazartesi günü yayınlanan "Smartless" podcast'inin bölümünde, Oscar ödüllü yönetmen, Marvel Sinematik Evreni'nin büyük popülerliğine rağmen başlangıçta bu tür filmlerle ilgilenmediğini itiraf etti.

Waititi, "Auteur" kariyer planında böyle bir projenin olmadığını ancak o dönemde maddi sıkıntı içinde olduğunu ve ikinci bir çocuğu olduğunu belirtti. "Ve düşündüm ki, bilirsiniz, bu çocukları beslemek için harika bir fırsat olacaktır."

O dönemde, Marvel hayranlarının kendisinin bu projede yer almasına "hoşnutsuz" olduklarını şaka yoluyla ifade etti. Waititi, "Ragnarok" öncesi dönemde 2014'te "What We Do in the Shadows"u yazıp, yönetip ve oyunculuk yaptığı ve 2016'da "Hunt for the Wilderpeople" ile tanındığını hatırlattı.

"Ragnarok", sinematik "Thor" serisinin en popüler filmlerinden biri olarak öne çıktı ve dünya genelinde 800 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti.

Chris Hemsworth'ün başrolünü üstlendiği "Thor" serisinde toplam dört film bulunuyor. Seri, 2011'de prömiyer yapan ilk filmi takiben "Thor: Karanlık Dünya" (2013), "Thor: Ragnarok" (2017) ve Waititi'nin yönetmen olarak geri döndüğü 2022 yapımı "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" ile devam etti.

Marvel dışında, Waititi, 2020 yapımı "Jojo Rabbit" filmi ile En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazandığı projeleriyle dikkat çekiyor.