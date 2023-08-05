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2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Maine'li 87 yaşındaki kadın, aç kalmış hırsıza karşı savaştıktan sonra ona yemek verdi

Maine'li 87 yaşındaki kadın, aç kalmış hırsıza karşı savaştıktan sonra ona yemek verdi

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Ainşib köyündeki yerleşimlere düzenlenen hava saldırıları nda 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

İDLİB AA- Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, yerel saat 10.50'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan 2 Rus savaş uçağı, İdlib'e 4 hava saldırısı düzenledi.

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