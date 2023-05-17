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Finlandiya'nın Moskova'da büyükelçilik, St. Petersburg'da da başkonsolosluk olmak üzere Rusya'da iki temsilciliği bulunuyor.

Gazetenin haberine göre, Finlandiya konuyla ilgili Rus yetkililerle temasa geçti.

Tahıl koridorunun açık kalması için yoğun diplomasi yürütülüyor

Tahıl koridorunun açık kalması için yoğun diplomasi yürütülüyor

Bakanlık, durumun ciddi olduğunu ve konuyu araştırdıklarını bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu hesaplara erişilemediğini doğruladı.

VARŞOVA AA- Finlandiya'da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesine göre, Rusya, Finlandiya'nın ülkedeki büyükelçilik ve başkonsolosluğuna ait banka hesaplarını dondurdu.

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