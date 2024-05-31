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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından esir alınan 75 askerin Ukrayna'ya dönmesini sağladıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimine ilişkin bilgi verildi.

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