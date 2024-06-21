Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere değinen Lavrov, insani durumun feci olduğunu dile getirdi.

"İsrail ordusunun, Hamas'ı yok etmek için kullandığı yöntemler kabul edilemez." diyen Lavrov, şunları kaydetti:

"Gerçekte siviller öldürülüyor. Bu tür eylemler, Birleşmiş Milletlerin (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin oluşturulması yoluyla Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanmasını engelliyor."

"Batı'nın, Ukrayna meselesini kışkırttığını ve Kiev yönetimini Rusya'ya karşı kullandığını" savunan Lavrov, bunun KGAÖ ülkeleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçen hafta Ukrayna ile ateşkes için ülkesinin şartlarını duyurduğunu, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri yönünde açıklama yaptığını anımsatan Lavrov, bu teklifin gerçekçi olduğunu vurguladı.

Bakan Lavrov, "Açık ve kesin olarak Rusya Anayasası'nda belirlenen bu bölgelerin, yabancı askeri birlik, eğitmen, paralı savaşçı ve silahlardan arındırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.