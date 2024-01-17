Haber: Mert Osman Erman

Sosyal medya görüntüleri, Fail Alsynov'un destekçilerinin, Baymak kasabasındaki mahkeme binası yakınında polisle çatıştıklarını - bazılarının kar topu attığını - gösterdi.

Alsynov, etnik nefreti kışkırtmaktan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı, ancak suçlamayı reddediyor.

Rusya'da büyük protestolar, tutuklanma riski nedeniyle son derece nadirdir.

Bazı raporlar, -20C civarındaki sıcaklıklarda birkaç gündür devam eden gösteride birkaç bin kişi olduğunu ve birkaç yaralanma haberi bulunduğunu söylüyor.

Protestocuların Alsynov'a destek çığlıkları attığı görülüyor ve ceza açıklandıktan sonra bazılarının mahkeme binasının girişini kapatmaya çalıştığı rapor ediliyor.

Biber gazının kullanıldığı ve protestocuların, göstericilerin kar topu atmalarını gösteren polis sıralarına karşı kar topu attıkları görüldü.

Aktivist, altın madenciliği planlarına karşı düzenlenen bir gösteride göçmenlere hakaret etmekle suçlanıyor, ancak destekçiler, bu eylemin, yerel halkın kutsal kabul ettiği bir yerde soda madenciliğini engellemesine karşı gecikmiş intikam olduğunu söylüyor.

Çoğunluğunu oluşturan Orta Asyalılar ve Kafkasyalılar için, Rusya'nın göçmen nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan "siyah insanlar" olarak nitelendirilen küçültücü bir terim olan Alsynov'un, "fakir insanlar" anlamına gelen Bashkir dilinde kullandığı sözleri, Rusça'ya yanlış çevrildiğini ve kararı temyize götürmeyi amaçlıyor.

Alsynov ayrıca, bölgedeki askeri mobilizasyonu "Bashkir halkının soykırımı" olarak eleştirmiştir, bu, güney Ural dağlarına yerleşmiş Tatarlar ile yakından ilişkili bir Türk ırkı olan Bashkir halkının bir alt grubudur.

Rusya'daki etnik azınlıklar arasında orantısız derecede yüksek sayıda kişinin Ukrayna'da savaşmaya gönderildiğine dair uzun süredir devam eden iddialar bulunmaktadır.

Alsynov, Bashkir halkının etnik kimliğini korumak amacıyla kurulan ve 2020'de aşırıcı olarak yasaklanan Bashkort'un lideriydi.