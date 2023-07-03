Moskova

Şoygu, askeri yetkililerle düzenlediği toplantıda Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in geçen ay Rus yönetimine yönelik silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Bu isyanı "ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimi" ve "kışkırtıcı eylem" olarak nitelendiren Şoygu, "Bu tür planlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin yemin ettiği değerlere ve askeri görevine sadakat göstermesi nedeniyle başarısız oldu. Bu provokasyon, birliklerin eylemlerini etkilemedi. Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti." şeklinde konuştu.

Bakan Şoygu, bu nedenle tüm askerlere minnettar olduğunu dile getirdi.

"16 Leopard tankı imha edildi"

Ukrayna'da cephelerdeki duruma da değinen Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarına devam ettiğini ve Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme potansiyelini düşürdüğünü savundu.

Şoygu, Ukrayna askeri güçlerinin Donetsk ve Zaporijya yönlerindeki saldırılarının "başarısız" kaldığını ileri sürerek, "Bu yönlerde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak, 3 helikopter, 16 Leopard tankı dahil 920 askeri teçhizat imha edildi. Bu, Polonya ve Portekiz tarafından Ukrayna'da sevk edilen söz konusu türdeki tankların neredeyse yüzde 100'üdür." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2 bin 500 çeşitli silahını kaybettiğini iddia eden Şoygu, aynı dönemde Rus savunma sistemlerince de 158 "HIMARS" çok namlulu roketatar füzesi, 25 "Storm Shadow" seyir füzesi ile 386 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini söyledi.

Şoygu, Ukrayna ordusunun herhangi bir yönde hedeflerine ulaşamadığını savundu.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti.

AA