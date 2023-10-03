Moskova

Bakan Şoygu, bakanlıkta yetkililer ile yaptığı toplantıda Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rus birliklerinin aktif eylemleriyle Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini önemli ölçüde zayıflattığını ve ciddi hasar verdiğini ileri süren Şoygu, "Güney grubunun birimleri Soledar-Bahmut yönündeki tüm saldırıları püskürttü. Düşmanın Zaporijya yönünde Verbovoy ve Rabotino bölgelerindeki savunmamızı kırma girişimleri başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Karabağ'daki duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Şoygu, çatışmanın yoğunlaştığı şartlarda bile Rus Barış Gücü'nün bölgede kendisine verilen görevleri yerine getirmeye devam ettiğini dile getirdi.

Şoygu, "Savaşan taraflar, Rus Barış Gücü'nün arabuluculuğu sayesinde tam bir ateşkes üzerinde anlaşmayı başardılar." dedi.

"Muharebe bölgesinde gerekli sayıda Rus askeri görev yapıyor"

Rusya'da 1 Ekim'den itibaren celp döneminin başladığını anımsatan Şoygu, bunun planlandığı gibi yasalara göre yapılacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesi gereği 130 bin kişinin bu celp döneminde zorunlu askerliğe tabi tutulacağını kaydeden Şoygu, "Yeni bölgelerden gelenler de dahil olmak üzere tüm askere alınanların muharebe bölgesine gönderilmeyeceğine bir kez daha dikkatinizi çekmek isterim. Genelkurmay Başkanlığının ek seferberlik planı yok. Silahlı Kuvvetler, (Ukrayna'daki) özel askeri operasyonu yürütmek için gerekli sayıda askeri personele sahiptir." diye konuştu.

Eylül ayında 50 bin kişi ordu ile sözleşme imzaladı

Yıl başından bu yana 335 binden fazla kişinin sözleşmeli ve gönüllü olarak askerlik hizmetine girdiğini söyleyen Şoygu, sadece eylülde 50 binden fazla vatandaşın sözleşme imzaladığını aktardı.

Ukrayna'daki taarruzlara katılmak üzere Çeçenistan'da özel askeri birlikler oluşturulduğunu anlatan Şoygu, Çeçenistan'ın Gudermes şehrindeki Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesinde 14 bin 500'den fazla kişinin eğitildiğini ve çatışmalara gönderildiğini kaydetti.

AA