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Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağı nın havalandığı belirtildi.

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