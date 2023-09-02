Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece saat 23.00 sularında Kiev'in uçak tipi İHA ile Rusya topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Belgorod bölgesi hava sahasında düşürüldüğü kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada dün saat 23.15'te Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne İDA ile saldırı girişiminin önlendiği bildirilerek, "Ukrayna'ya ait mürettebatsız bot, Karadeniz sularında zamanında tespit edilerek imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Saat 02.10 civarında Kırım'a saldırı girişiminde bulunan ikinci İDA'nın Karadeniz'de imha edildiği belirtilen açıklamada, saat 02.20 sularında Kiev tarafından Kırım Köprüsü'ne terör saldırısı düzenlemek üzere gönderilen, Ukrayna'ya ait yarı batık ve mürettebatsız botun da Karadeniz sularında yok edildiği bildirildi.

AA