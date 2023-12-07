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Rusya’da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018’de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Rusya Federasyonu Anayasası’na göre, ülkede devlet başkanı seçiminin belirlenmesi Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin yetkisinde bulunuyor.

Toplantı sonucunda konsey üyesi senatörler, oy birliği ile seçimin 17 Mart 2024'te yapılmasına ilişkin karar aldı.

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