Rus paralı asker grubu Wagner, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u hedef alarak 23 Haziran gecesi darbe girişimi başlattığını duyurdu.İsyan Belarus lideri Lukaşenko'nun arabuluculuğunda çözüldü.

Wagner olarak da bilinen Rus paramiliter örgütü Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini öne sürdü. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya'da yaşanan son durumun ardından "Wagner kimdir, kaç kişiden oluşuyor ve komutanı kim?" sorusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi.

Peki Wagner kimdir ve nasıl kuruldu?İşte detayları…

Wagner Nedir?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, ilk olarak 2014 yılında Kırım krizi sırasında ortaya çıktılar. Ekim 2015 tarihinde Rusya'nın Suriye'de başlattığı askerî harekâtın ardından Suriye hükûmeti güçleri safında yer aldılar. 2018 yılı itibarıyla grup İkinci Libya İç Savaşı’nda Halife Hafter güçleri ile birlikte savaştı. Özel bir askeri şirket olan Wagner, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.

Wagner kaç kişiden oluşuyor?

2016'nın başlarında Wagner'in 1.000 çalışanı olduğu bilinen grubun sayısı, Ağustos 2017'de 5.000'e ve Aralık 2017'de 6.000'e yükseldi. Kuruluşun Arjantin'de kayıtlı olduğu ayrıca Sankt-Peterburg ve Hong Kong'da ofisleri olduğu iddia ediliyor. Aralık 2022'de grubun askeri gücünün 50 bin personelden oluştuğu iddia edilmişti.

Wagner kurucusu kimdir?

Wagner'in kurucsu Yevgeni Prigojin olarak biliniyor. Bazı kaynaklara göre; Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Putin gibi bir St. Petersburglu olan Yevgeni Prigojin, 1980’li yılların başında soygun ve hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten çıktıktan sonra bir yemek şirketi kurdu ve Kremlin’in yiyecek ihalesini alarak “Putin’in şefi” olarak anılmaya başlandı.

HABER:DUHA SENA OSKAY