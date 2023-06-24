Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan son gelişmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Ülkemizde yaşanan silahlı isyan girişimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlü bir şekilde destekleyen Rus toplumunda sert bir tepkiye neden oluyor.” denildi.

“İsyan, Rusya'nın dış düşmanlarının işine yarıyor.”

Rusya Dışişleri’nden yapılan açıklama şöyle:

Komplocuların maceracı özlemleri aslında Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, birliğimizi sarsmayı ve Rusya’nın güvenilir uluslararası güvenliği sağlama çabalarını baltalamayı amaçlıyor. Böylelikle isyan, Rusya'nın dış düşmanlarının işine yarıyor.

Batılı ülkeleri, Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyarıyoruz. Bu tür girişimler boşunadır ve ne Rusya'da, ne de yurtdışındaki aklı başında siyasi güçler arasında karşılık bulmayacak. Yakın gelecekte durumun, Rus halkının ve Rus Devletinin asırlık bilgeliğine layık bir çözüm bulacağına inanıyoruz.

Özel askeri harekatın tüm amaç ve hedefleri yerine getirilecek. Ülkemiz güvenliğini sağlamak, değerlerini korumak, uluslararası arenadaki prestijini güçlendirmek ve adil, çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak için egemen rotasını sürdürecek.

Müttefiklerimiz ve yabancı ortaklarımızın, şu anda tam olarak hissettiğimiz üzere bu ilkeli duruşu anlamasını çok takdir ediyoruz.

HABER:DUHA SENA OSKAY