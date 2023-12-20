Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Şirketin, Rusya 'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 4 milyar 611 milyon ruble para cezası verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ile ilişkileri geliştirmenin "stratejik tercih" olduğunu söyledi

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ile ilişkileri geliştirmenin "stratejik tercih" olduğunu söyledi

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.