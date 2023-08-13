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Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleyecek.

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden "Soyuz 2.1b" roketiyle fırlatılmıştı.

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Uzay aracında bulunan bilimsel araçların faaliyete geçtiği aktarılan açıklamada, elde edilen ilk verilerin de işlenmesine başlandığı belirtildi.

Luna-25’in Dünya’nın doğal uydusu Ay’a uçuşunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

RUSYA AA- Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ülkenin 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25 ’in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

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