Venezuela Dışişleri Bakanı: Türkiye ve Venezuela arasında yatırımların korunması anlaşması yapılıyor
Moskova
Girkin’in sosyal medya hesabından eşinin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Girken'in bugün sabah saatlerinde Moskova’daki evindeyken Rus emniyet güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.
Rus basınında çıkan haberlere göre, aşırıcılık çağrısında bulunmakla suçlanan Girkin, 5 yıla kadar hapse çarptırılabilir.
“Strelkov” mahlasıyla da tanınan Girkin’in, Rus paralı asker şirketi Wagner’in eski bir çalışanının talebiyle gözaltına alındığı öne sürülüyor.
AA