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“Strelkov” mahlasıyla da tanınan Girkin’in, Rus paralı asker şirketi Wagner’in eski bir çalışanının talebiyle gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Rus basınında çıkan haberlere göre, aşırıcılık çağrısında bulunmakla suçlanan Girkin, 5 yıla kadar hapse çarptırılabilir.

Girkin’in sosyal medya hesabından eşinin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Girken'in bugün sabah saatlerinde Moskova’daki evindeyken Rus emniyet güçlerince gözaltı na alındığı belirtildi.

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