Haber: Mert Osman Erman

Her sabah, Reni ve Izmail iç limanları çevresindeki tahıl depolama tesislerinde ve liman altyapısında meydana gelen yeni patlamaların haberleri gelmektedir.

Ukrayna, tahılın önemli bir küresel tedarikçisidir, ancak savaş tedarikleri ciddi şekilde aksatmıştır.

Perşembe gecesi, Odesa bölgesini içeren, Donbas limanlarını içeren 14 Rus Shahed insansız hava aracı imha edildi, bölge valisi Oleg Kiper'e göre.

Ancak yeterli sayıda insansız hava aracı büyük zarara yol açıyor.

"Bu saldırılarda 270 bin tondan fazla tahıl imha edildi," dedi Ukrayna Tarım Konseyi Başkan Yardımcısı Denys Marchuk, BBC'ye.

"İhracat için yabancı pazarlara gönderilecek tahılların depolandığı altyapıları, asansörleri yok ediyorlar."

Perşembe günü, Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede yardım talep etti.

Zelensky, görüşmeden sonra Twitter'dan "Odesa bölgesinin hava savunmasını güçlendirmemize yardım etmeleri için ortaklara ihtiyacımız var" dedi.

Kendi çiftçilerinin baskısı altında olan Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Slovakya, Ukrayna tahıl ithalatını yasakladı, ancak AB, daha batıdaki pazarlara erişimi sağlamak için transit koridorlar oluşturdu.

Tuna Nehri, Ukrayna'nın Nato ile sınırının bir parçasını oluşturduğundan, Rusya'nın saldırıları ek bir jeopolitik boyuta sahiptir.

En az bir Rus insansız hava aracı, Izmail'den Romanya içine, Tuna nehrinin karşısına geçerken görüntülenmiştir.

Ukrayna yetkilileri bunu bu haftanın başlarında belirttiğinde, Romanya başlangıçta bunu reddetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, bunun "oraya bir şeyin düştüğünü reddetmek anlamsız" olduğunu belirterek öfkeli görünüyordu.

Nato üyeleri, Rusya'nın eylemlerine doğrudan bir çatışmaya dahil olmamak için belirli olayların yorumunu artırmamaya çalışıyor gibi görünüyor.

Romanya sonunda Rus insansız hava aracı parçalarının nehrin kendi tarafında bulunduğunu kabul etti.

Bükreş hükümeti, Ukrayna Donbas tesislerine yönelik Rusya'nın saldırılarını kesin bir dille kınamıştır ve olayın kontrolden çıkmasını istemiyor gibi görünüyor.

Sonuç olarak: Romanya'da kimse, birkaç Rus insansız hava aracının bir tarladaki bazı parçaları nedeniyle Nato'nun kolektif savunma ilkesi olan 5. Madde'yi devreye sokmak istemiyor.