Selamın aleyküm sevgili dostlar;

Bu videoda sizlere biraz rüyalardan bahsetmek isteriz. Bizlere de çok sayıda rüya tabiri konusunda talepler geliyor.

Rüya tabiri baştan söyleyelim öyle alalade bir husus değil.

Hepimiz geceleri gördüğümüz rüyaların ardından uyanırız ve bazen o rüyaları başkalarıyla paylaşmak isteriz, değil mi?

Ancak, her rüyayı paylaşmak doğru bir seçim olmayabilir.

Peki, neden bazı rüyaları anlatmamalıyız?

Gel, bu sorunun cevabını beraber arayalım.

Ama önce şunu söyleyelim, rüya ile amel edilmez.

Öncelikle, rüyaların büyük kısmının bilinçaltımızla ilgili olduğunu bilmeliyiz.

Evet, rüyalar genellikle içimizdeki duyguları, korkuları ve endişeleri sembolik bir şekilde yansıtır. Yani bize bir olay örgüsü gösterir kimi zaman, ve biz o olayın kahramanı oluruz, bazen ise mağduru, bazende sadece izleyicisi oluruz ama olay direkt bizimle ilgilidir.

Ancak, bu semboller herkes için aynı anlama gelmeyebilir. Yani, bir rüyayı anlatmak istediğimizde, karşı tarafın aynı şekilde yorumlaması mümkün olmayabilir. İşte bu yüzden, rüyaları bilmeyenlere anlatmak bazen yanlış anlamalara ve gereksiz endişelere yol açabilir.

Bir diğer önemli nokta ise, bazı rüyaların öngörü niteliği kazanmasıdır. Evet, doğru duydunuz!

Bazı rüyalar, zaman ve mekan ötesine geçerek yaşanması muhtemel olayların ön habercisi olabilir, önceden haber verir. Ancak, bu tarz rüyaların anlatılması, bazı inançlara göre kaderin akışını değiştirebilir. Kimi insanlar, bu tür rüyaları duyduklarında, olayları değiştirmeye çalışabilir ve bu da aslında kaderin dengesini bozabilir.

Rüyaların büyük kısmı bilinçaltımızla ilgilidir. Rüyalarda bastırılmış duygular, arzular, korkular ve endişeler sembolik bir şekilde ortaya çıkar. Bu semboller herkes için aynı anlamı taşımayabilir. Ama kimse kusura bakmasında bakıyorum rüya yorumcularına hepsi görünen obje üzerinden aynı yorumu yapıyor.

Ya kardeşim benim uçurtma görmemin sebebi başkadır, bir pilotun uçurtma görme sebebi başkadır. Nasıl aynı anlam olabilir. Uçurtma görmek mevki makamının yükselmesi demektir. Rüyaları bilmeyenlere anlatmak, yanlış yorumlara ve anlamsız endişelere yol açabilir.

her rüyanın anlatılması ve paylaşılması doğru bir seçenek değildir. Özellikle sembolik ve soyut rüyaların yanlış yorumlanması, gereksiz endişelere yol açabilir ve kişinin psikolojik dengesini bozabilir.

Ayrıca, bazı rüyaların öngörü niteliği kazanması durumunda, bu rüyaların anlatılması kaderin akışını değiştirebileceğine dair inançlar bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür rüyaların seçici bir şekilde paylaşılması önemlidir.

Yani senin hayatını bizzat ilgilendiren veya toplumun büyük bir bölümün ilgilendiren kollektif rüyalar görmüşsündür ama sen kalkıp alakasız kişilere bu rüyayı anlatıyorsun.

Olur mu hiç?

İnnallahe ye'murukum en tueddul emanati ila ehliha

İşi ehline verin diye Allah azimüşşan’ın ayetidir.

Kısaca

her rüyayı anlatmak yerine, rüyaları seçici bir şekilde paylaşmalıyız.

Bilinçaltı ve sembolizmle ilgili rüyaları anlamayanlara anlatmak, yanlış anlamalara yol açabilir.

Psikolojimizi bozabilir.

Aynı şekilde, öngörü niteliği taşıyan rüyaları da dikkatli bir şekilde paylaşmalıyız, çünkü kaderin değiştirilmesi gibi bir riski beraberinde getirebilirler. Unutmayın, bazı sırlar, sadece kendi içimizde saklanmalıdır.

Ve son olarak ilk başta söylediğimi tekrar söylemek istiyorum, bir uyarı olarak, “rüya ile amel edilmez.”