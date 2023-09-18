Haber: Mert Osman Erman

Damian Lloyd, ailesini bir ay önceden check-in yapmış ve yazdırılmış olan biniş kartlarını havaalanına getirmişti. Ancak barkodlar okunmadığı için aile tekrar check-in yapmak zorunda kaldı.

Bay Lloyd, parayı geri almayı denedi, ancak Ryanair, uçuş öncesi check-in yapmadıklarını söylediği için ücretin haklı olduğunu iddia etti.

Haftalarca süren e-posta alışverişinin ardından havayolu Bay Lloyd'u bir anlaşmazlık çözüm hizmetine yönlendirdi.

'Shock' yaşadı

Sağlık ve güvenlik müdürü Bay Lloyd, Temmuz ayında Gran Canaria'ya 10 günlük bir aile tatili rezervasyonu yaptı.

Neath'ten gelen 50 yaşındaki bir düzenli yolcu olan Bay Lloyd, Ryanair'in ekstra ücretleri konusunda daha önce hiçbir sorun yaşamadığını söylüyor - koltukları rezerve etmek için mutlu bir şekilde ödemişti - bu nedenle biniş kartlarının tarama işlemi başarısız olduğunda "tamamen şok oldum".

Check-in masasındaki Ryanair çalışanı da aynı şekilde kafası karışmıştı.

"O, bilgisayara baktı ve adımız ve koltuk numaralarımız çıktı. Ama nedense [biniş kartları] taramıyordu. Nedenini bilmiyordu," dedi Bay Lloyd.

Erken bir sabah uçuşu olduğu için çalışan, sorunu araştırmak için henüz açılmamış olan Ryanair müşteri hizmetlerini arayamadı.

Yolcular, biniş kartları tarama işlemi gerçekleşmedikçe bir Ryanair uçağına binmelerine izin verilmiyor, bu nedenle aileye iki seçenek sunuldu - ya müşteri hizmetlerinin açılmasını bekleyecekler ve uçaklarını kaçıracaklardı veya yeni biniş kartları için ödeme yapacaklardı.

Sonraki uçuşlar üç gün sonra olduğu için Bay Lloyd, parayı ödemeye karar verdi.

Bay Lloyd, check-in çalışanının bunun bir bilgisayar hatası olduğunu söylediğini belirtti. "Para iadesi yapabileceğimizi söyledi."

Ancak bir geri ödeme talep ettiğinde Ryanair, bu sistemin hatası olmadığı için talebi reddetti.

Ryanair için bir sözcü, "Kendileri 22 Temmuz'da web sitesinde check-in yapmamışlar ve kendilerini yeniden check-in yapmaları ve yeni biniş kartları oluşturmaları gerektiğini bildiren pop-up'ı görmezden gelmişlerdir," dedi.

"Geçerli biniş kartları olmadığı için, havalimanı check-in ücreti doğru bir şekilde tahsil edildi."

Bay Lloyd, bunu reddediyor ve şöyle diyor: "Check-in yaptıktan sonra web sitesine gittiğimi hatırlamıyorum.

"Onlar yılda yüz milyonlarca dolar kazanıyorlar. Hata yapmış olsam ellerimi havaya kaldırır ve öderim, ama ben doğru kartlara sahiptim."

Tüketici uzmanı Jane Hawkes, yolcuların uçuşlardan çıkış yapabileceğini söyledi. "Bunu yapabilme yeteneği, bildirim süreleri/zaman çerçeveleri ve ilgili ücretler taşıyıcıya bağlıdır. Müşterilerin farkında olamayabileceği bir şeydir," dedi.

Anlaşmazlık çözülemediğinden, Ryanair, bağımsız bir hava yolu anlaşmazlık çözüm şeması olan AviationADR'ye Bay Lloyd'u yönlendirdi.

Hava yolu ücretleri, yaşlı bir çiftin biletlerini havalimanında yazdırmak için Ryanair'a 110 sterlin ödedikten sonra göz önüne alındı.

Çift, dönüş biletlerini yanlışlıkla indirdikten sonra havalimanı check-in ücreti ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.