Saadet Partisi'nin, 2024 yılı bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'deki ilk grup toplantısında, Genel Kurul'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez anıldı.

Grup toplantı salonunda Bitmez'in yerine eşi Safiye Bitmez otururken, sıraya da Hasan Bitmez'in çerçevesi karanfillerle süslenmiş fotoğrafı konuldu. Hasan Bitmez'in hayatının anlatıldığı film gösterimi de yapıldı.

Bitmez'in vefatı nedeniyle grubun düşmemesi için CHP'den Saadet Partisi'ne katılan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da ilk kez grup toplantısına katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, yaptığı konuşmada Hasan Bitmez'in örnek biri olduğunu dile getirerek, "Allah bize de Hasan kardeşimiz gibi son nefeste, mazlumların hakkını savunmayı nasip eylesin, son nefesinde Allah'ın adını zikredenlerden eylesin." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerlere ve 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet dileyen Davutoğlu, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve desteği dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

Şehitler dolayısıyla bir sınavdan geçtiklerini ancak sınavda başarılı olunamadığını dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"12 şehidimiz toprağa verilirken ortak kader, ortak acı, ortak demokratik bilincimiz aynı anda darbe yedi. Gönül isterdi ki 5 değil, 6 partinin de imza attığı bir metinde 'bu ülkenin çocukları kardeştir ve bu ülkenin birliği için toprağa düşen herkes, aziz şehitlerimiz mukaddestir ve onların davasına sahip çıkarız' denebilsin. Maalesef ortak bir bildiride dahi buluşulamamış olması milletimizi derinden yaralamıştır. Biz Gelecek ve Saadet Partisi Grubu olarak o gece arkadaşlarımız, gerek grup başkanımız, gerek grup başkanvekillerimiz çok gayret sarf ettiler, bir ortak zeminde buluşturabilmek için tüm partileri. Ne zaman buluşacağız, eğer o acının yaşandığı gün bulaşamazsak? Maalesef olmadı. Önce ortak bildiride uzlaşacaktık. Hepimiz altına imza atacaktık. Şehitlerimizin aziz ruhları adına. Sonra demokratik bilincimiz devreye girecekti ve neden bu şehitlerimiz karın kışın ortasında zor şartlarda oralarda terk edildi diye soracaktık. Ve tabii ortak acıyı yaşayacaktık."

Bu günlerde milleti birleştirmesi gereken cumhurbaşkanlığı makamının, halkı ana muhalefet partisi genel başkanına karşı tahrik ettiğini öne süren Davutoğlu, cenazede düşman gelse, düşmanlığın unutulacağını söyledi. Davutoğlu, "Cenazelerimizi kaldırdık. Madem ki ortak acımızı ve kaderimizi paylaşma görevimiz bitti. Şimdi Meclis'te demokratik bilincimizi harekete geçirip soru sormak günüdür. Kimse bu sorulardan gocunmasın, kaçmasın." diye konuştu.

Bir taraftan terörle mücadele edilirken halkın da birleştirilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, "Terörle mücadele yaparken,12 Eylül ile yüzleşirken, yüzleşmemiz gerekirken, 12 Eylül'de terörün neredeyse kuluçka makinesi gibi çalışan, Diyarbakır Cezaevinde suçlar işlenirken orada bulunan görevlilerin adlarını okula vermeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılımına dair kanun teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatan Davutoğlu, iktidarın şartlar sıraladığını ancak bunların yerine getirilmediğini ileri sürdü.

Davutoğlu, İsveç'in NATO'ya katılımının komisyonda kabul edilmesine karşın, grup olarak "hayır" dediklerini ifade ederek, "İsveç bizim düşmanımız değil. Bu tutum kesinlikle İsveç'e karşı değil. Bu tutum, eylemi ve söylemi farklı olan, millete hamaset yapıp masada her türlü tavizi veren bugünkü iktidara karşı olan bir tutumdur." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2024 yılı bütçesine dair değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Bu bütçe, milletin devlete emanetinin istismar edilmesidir. Milletin, bu emanetinin soyulması, gasbedilmesidir. Bugünkü iktidar milletin devlete emanetini 3-5 rantiyeci adına gasbetmekte ve servet transferi yapmaktadır." dedi.

Davutoğlu, konuşmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir ile Hasan Bitmez'in rahatsızlığı sonrası Meclis'te kalan rozetini, eşi Safiye Bitmez'e teslim etti.

Hasan Bitmez'in son sözlerini tekrarladı

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Tekir de konuşmasının başında Hasan Bitmez'in, rahatsızlandığı 12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın bir bölümünü tekrarladı.

Ali Fazıl Kasap'a da teşekkür eden Tekir, 40 yıldan beri terörle mücadele edildiğini söyledi.

Türkiye'nin hiçbir zaman teröre boyun eğmeyeceğini ve diz çökmeyeceğini vurgulayan Tekir, "Terör karşısında 'ama'lı 'fakat'lı cümleler kurmak suretiyle terörle sağlıklı şekilde mücadele etmek mümkün değildir. Sırtlarında ay yıldızlı üniformalarla şehadete yürüyen Mehmetçiklerimiz varsa onun hukukuna sahip çıkmak iktidarıyla, muhalefetiyle bütün milletimizin görevidir. Öyleyse hiç kimse acılar üzerinden siyasi hesaplar yapıp da seçimleri alma hesabı içinde bulunmasın. Hepimize düşen artık terörü ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarmaktır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını dünyanın ve İslam ülkelerinin seyrettiğini de ifade eden Tekir, "Kudüs özgür olana dek, hiç kimse kendini özgür hissetmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.